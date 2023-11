Nowa projekcja inflacji na 2024 rok. To dlatego RPP nie obniżyła stóp?

Inflacja spadła: w październiku liczona rok do rok wyniosła 6,5 procent, we wrześniu było to 8,2 procent. Rada Polityki Pieniężnej w zaskakującym dla ekonomistów kroku nie zdecydowała się na obniżenie stóp procentowych, utrzymując je na niezmienionym poziomie. Czy niespodziankę wytłumaczyła nowa prognoza na 2024 rok, zaprezentowana przez NBP?

Inflacja między 3,2 a 6,2 procent. Projekcja NBP na 2024 rok

„Rada zapoznała się z wynikami listopadowej projekcji inflacji i PKB z modelu NECMOD. Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 23 października 2023 r. – roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 11,3 – 11,5 proc. w 2023 r. (wobec 11,1 – 12,7 proc. w projekcji z lipca 2023 r.), 3,2 – 6,2 proc. w 2024 r. (wobec 3,7 – 6,8 proc.) oraz 2,2 – 5,3 proc. w 2025 r. (wobec 2,1 – 5,1 proc.)” – przekazano w komunikacie NBP po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

W komunikacie podano również szacunki dotyczące wzrostu gospodarczego. Wskazano, że „(...) roczne tempo wzrostu PKB według projekcji znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,1 – 0,6 proc. w 2023 r. (wobec -0,2 – 1,3 proc. w projekcji z lipca 2023 r.), 1,9 – 3,8 proc. w 2024 r. (wobec 1,4 – 3,3 proc.) oraz 2,4 – 4,7 proc. w 2025 r. (wobec 2,1 – 4,4 proc.)”.

„Rada ocenia, że napływające dane wskazują na niską presję popytową i kosztową w polskiej gospodarce, która w warunkach osłabionej koniunktury i spadku presji inflacyjnej za granicą oddziaływać będzie w kierunku stopniowego spadku krajowej inflacji. Biorąc pod uwagę dokonane w poprzednich miesiącach dostosowanie stóp procentowych NBP, a także niepewność co do kształtu przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej oraz jej wpływu na inflację, Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie” – stwierdzono w komunikacie NBP.

Dodano w nim, że według RPP obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie. „Rada podtrzymała ocenę, że szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki” - wskazano. W komunikacie przypomniano, że NBP może stosować interwencje na rynku walutowym.

„Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie” – zapewniono.

Źródło: Radio ZET/Narodowy Bank Polski