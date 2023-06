Nowa zdolność kredytowa w bezpiecznym kredycie. Ile pieniędzy można dostać?

Pierwsze Mieszkanie z Bezpiecznym Kredytem 2 procent wystartuje 3 lipca – na początku nie będzie jednak dostępny we wszystkich bankach, co przyznał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. - Te osiem banków, plus banki spółdzielcze, które procedują wejście do programu. One w zasadzie mają 50-55 procent rynku dzisiejszych kredytów mieszkaniowych. Siatka i możliwość uzyskania tego kredytu, czy starania się o kredyt, będzie wystarczająca. Tych placówek będzie nawet kilkadziesiąt w jednym powiecie – zadeklarował szef MRiT. A o jakie pieniądze na preferencyjnych warunkach można będzie się starać?

Zdolność kredytowa w kredycie 2 procent. Nowa rekomendacja S

1 lipca 2023 roku rusza program Pierwsze Mieszkanie, w ramach którego kupujący swoje pierwsze lokum będą mogli skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2 procent. Tyle tylko, że tak naprawdę nie będzie on na 2 procent: będzie wyższy – wynika z tłumaczeń Jarosława Sadowskiego, głównego analityka Expandera, w podcaście „Biznes. Między wierszami”. Ekspert oszacował, że państwo może dopłacić do kredytu 200-300 tys. zł i poradził, jak przygotować się do skorzystania z programu.

Beneficjenci bezpiecznego kredytu będą mogli skorzystać nie tylko na preferencyjnym oprocentowaniu kapitału, lecz także na rozluźnieniu zasad wyznaczania zdolności kredytowej. Ta po wzroście stóp procentowych znacznie spadła, co zakończyło się tąpnięciem na rynku kredytów. Znowelizowana Rekomendacja S pozwala bankom na stosowanie bardziej liberalnych kryteriów, co ma przełożyć się na zwiększenie zdolności kredytowej nawet o 40 procent.

- Lektura znowelizowanej Rekomendacji S wskazuje, że nadzór finansowy pozostawił bankom dość dużo swobody przy obliczaniu zdolności kredytowej w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2 procent. Kredytodawcy będą mogli podczas wyliczania zdolności kredytowej uwzględniać ratę pomniejszoną o dopłatę i stosować niski bufor na wypadek wzrostu stóp procentowych, podobny jak przy kredytach ze stałą stopą na 10 lat – wyjaśnił Prajsnar.

Ile więc będzie można pożyczyć w praktyce? Eksperci przygotowali wyliczenia pokazujące, na jaką kwotę można liczyć przy określonych zarobkach netto. Przyjęto w nim Bezpieczny Kredyt 2 procent na 25 lat, z oprocentowaniem 3,10 procent na 5 lat po uwzględnieniu dopłaty i z buforem na wypadek wzrostu stóp procentowych wynoszącym 2,00 procent. Wyniki odniesiono do tradycyjnego kredytu na 25 lat z oprocentowaniem zmiennym 8,90 procent - takim jak średnia wartość według danych NBP - i z buforem na wypadek wzrostu stóp procentowych wynoszącym 3,00 procent.

- Warto zwrócić uwagę, że w obydwu przypadkach modelowy bank uwzględnił bufory bezpieczeństwa nieco wyższe od minimów (z większym zapasem w przypadku tradycyjnej „hipoteki”). Jeśli bank w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2 procent dodatkowo weźmie pod uwagę dopłaty, to zdolność kredytowa może wzrosnąć nawet o 35-40 procent względem tradycyjnej „hipoteki” ze zmiennym oprocentowaniem. Taki kredyt bez dopłat nieprzypadkowo został wybrany jako punkt odniesienia. Wydaje się on bowiem bardziej opłacalny w perspektywie obniżek stóp procentowych NBP niż zwykła „hipoteka” ze stałą stawką na 5 lat – zaznaczył Andrzej Prajsnar.

Ekspert podkreślił, że program Bezpieczny Kredyt 2 procent zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rządu może znacząco podnieść zdolność kredytową młodych Polaków. Ostateczna decyzja co do przyjętych kryteriów jej wyliczania należy jednak do każdego z banków, które mają wziąć udział w rządowym programie. Mogą one dość znacząco różnicować zasady obliczania zdolności kredytowej – nie ma obowiązku stosowania nowych, rozluźnionych danych.

