Od jutra jeden podatek mniej. Te osoby skorzystają ze zwolnienia

Podatek PCC nie będzie już obowiązywał przy zakupie pierwszej nieruchomości na rynku wtórnym. Mowa o 2 proc. podatku, liczonym od wartości nowego domu lub mieszkania, co w praktyce może zagwarantować nowym nabywcom nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych oszczędności.

Zakup mieszkania bez PCC. Nie każdy skorzysta ze zwolnienia

- Przykładowo, jeżeli mieszkanie będzie kosztowało 700 000 zł, to przy obecnej stawce PCC wynoszącej 2 proc. trzeba by zapłacić podatek w wysokości 14 000 zł. Od 31 sierpnia ta konieczność zniknie. Z pewnością będzie to znacząca oszczędność dla nabywców, którzy zaoszczędzone środki będą mogli przeznaczyć na przykład na remont czy odświeżenie mieszkania – skomentował Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Ekspert przypomniał, że ci, którzy kupili już mieszkanie, lecz jeszcze nie sfinalizowali zakupu w formie aktu notarialnego, nic jeszcze nie stracili. Obowiązek podatkowy powstaje bowiem w momencie przeniesienia praw do danego lokalu, czyli kiedy nowy właściciel podpisze umowę w formie aktu notarialnego. – Warto więc zaczekać, o ile to możliwe, na podpisanie ostatecznego aktu notarialnego właśnie do 31 sierpnia – doradził Piotr Juszczyk.

Nowela znosząca PCC od pierwszego zakupu mieszkania przewiduje także kilka ograniczeń. Ze zwolnienia skorzysta nabywca, który nie posiadał wcześniej prawa do innej nieruchomości mieszkalnej. Jeśli jednak posiadał udział w prawach własnościowych, to zwolnienie nie obejmuje tych przypadków, w których przekracza on 50 proc. lub został nabyty drogą dziedziczenia. Podobne ograniczenia dotyczą tych, którzy chcieliby skorzystać z kredytu na 2 proc. Przesłaliśmy do resortu rozwoju i technologii pytanie, dlaczego z tych dwóch przywilejów na rynku nieruchomości wykluczono tych, którzy otrzymali choćby niewielki udział w nieruchomości w drodze darowizny.

W odpowiedzi czytamy, iż darowizna jest umową dwustronną, „więc nie istnieje możliwość obdarowania kogokolwiek wbrew jego woli, a przedmiot darowizny staje się własnością obdarowanego z chwilą dokonania darowizny”. Resort zasugerował, by ci, którzy chcą zabezpieczyć majątek przed śmiercią, skorzystali z instytucji testamentu.