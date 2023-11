PiS poprze Koalicję Obywatelską? Witek: w tych sprawach zagłosujemy za

Sejm X kadencji daje opozycji większe szanse na procedowanie wniesionych ustaw. Koalicja Obywatelska, Lewica i Trzecia Droga mają bowiem łącznie więcej mandatów niż dotychczasowa partia rządząca. Dodatkowo była marszałek Sejmu Elżbieta Witek zadeklarowała poparcie dla niektórych pomysłów opozycji.

Witek: w tych sprawach poprzemy PO

- Będziemy bardzo skrupulatnie i konsekwentnie prosili, domagali się, żądali realizacji zapowiedzi, jakie Donald Tusk i jego koledzy złożyli w czasie kampanii wyborczej. Będę czekała przede wszystkim na podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. oraz zerowy kredyt. To jest to, na co czekają ludzie. Są to rozwiązania bardzo korzystne i na pewno za tym zagłosujemy - zapowiedziała na antenie TVP Info była marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Przywołany przez Elżbietę Witek pomysł PO dot. podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł, został „przechwycony” przez Konfederację, która jako pierwsza wniosła projekt ustawy.

Nie obeszło się autopoprawek, gdyż początkowo wnioskodawcy pomylili kwotę wolną od podatku z kwotą zmniejszającą podatek. Niemniej jednak w zamyśle Konfederacji kwota wolna od podatku ma być równowartością dwunastokrotności pensji minimalnej i ma stanowić kwotę nie mniejszą niż 60 tys. zł. Niewykluczone zatem, że to projekt Konfederacji jako pierwszy trafi pod obrady.

Pomysł prowadzenia kredytu zero procent był odpowiedzią propozycji na rządowy program Bezpieczny Kredyt, który zakłada takie dopłaty z pieniędzy publicznych do kredytów, by oprocentowanie dla klienta banku nie przekraczało dwóch procent.

Źródło: Radio ZET/PAP/TVP Info