PiS "straszy" likwidacją 800 plus. Sprawdziliśmy, kto ma takie zamiary

Wybory parlamentarne to czas wzmożonej pracy marketingowej sztabu nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, choć to właśnie partia rządząca w ostatnich tygodniach opublikowała co najmniej kilka spotów wyborczych. W ostatnim filmie partia przekonuje, że obywatele powinni „obronić 800 plus”, sugerując jednocześnie, że pozostałe partie polityczne będą próbowały zlikwidować świadczenie. Jak jest naprawdę?

Likwidacja 500 plus i podwyższenie wieku emerytalnego? Oto, czym "straszy" PiS

„Uwaga! 15 października obroń swoje prawo do obniżonego wieku emerytalnego, świadczeń rodzinnych, do 800 plus, do 13 i 14 emerytury, do bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów” - apeluje w najnowszym spocie wyborczym PiS.

W najnowszym podcaście „Biznes. Między Wierszami” postanowiliśmy przyjrzeć się obietnicom wyborczym poszczególnych partii, w tym także deklaracjom dot. wyżej wymienionych świadczeń. Czy faktycznie grozi nam ich likwidacja?

Koalicja Obywatelska. Świadczenie i emerytury

Koalicja Obywatelska podczas procedowania projektu o waloryzacji 500 plus w Sejmie sama postulowała, by wyższe świadczenia obowiązywało z wyrównaniem od 1 czerwca. W programie czytamy także o dodatkowych pieniądzach dla rodziców: 1500 zł miesięcznie dla matki, która powróci do pracy po urlopie macierzyńskim.

Jak zadeklarowała w podcaście „Biznes. Między Wierszami” wiceprzewodnicząca PO Izabela Leszczyna, „nikt nie ruszy wieku emerytalnego”. Taką samą deklarację składał niejednokrotnie lider PO Donald Tusk.

Czy 13-stka i 14-stka zostanie zlikwidowana? Tego nie dowiemy się z programu KO. Wynika z niego natomiast, że reformy proponowane przez KO i tak nie sprawią, że seniorzy będą stratni. Opozycja proponuje bowiem dwukrotną waloryzację świadczeń, jeśli inflacja byłaby wyższa niż 5 proc. Dodatkowo świadczenia netto podniosłaby wyższa kwota od podatku, która miałaby wynieść 60 tys. zł.

Trzecia Droga. Głosowali przeciwko, ale likwidacji 800 plus nie będzie

Ugrupowanie to głosowało przeciwko podwyżce 500 plus do kwoty 800 złotych. Zarówno PSL, jak i Polska 2050 chcą promować pracę, stąd propozycja rodzinnego PIT-u. Rodziny byłyby zatem bogatsze o korzystniejsze ulgi podatkowe na dzieci. Trzecia Droga nawet podczas tzw. debaty w TVP zadeklarowała, że „nikt nie zlikwiduje ani 800 plus, ani 13. emerytury”.

Nie ma także deklaracji dotyczących zmiany wieku emerytalnego, choć – jak czytamy w programie – Trzecia Droga będzie dążyć do tego, by zachęcić ludzi, by pozostali na rynku pracy.

Oglądaj

Lewica "korzystniejsza" od Prawa i Sprawiedliwości?

„Zachowamy 800 plus i włączymy je do systemu świadczeń na rzecz rodziny. Wszystkie świadczenia będą podlegać corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji” – zadeklarowała w programie Lewica.

W programie nie ma mowy o likwidacji trzynastki, czy czternastki. Są za to inne rozwiązania np. podwójna waloryzacja emerytur w razie inflacji przekraczającej 5 proc. (wspólny postulat z KO). Dodatkowo Lewica obiecuje wprowadzenie renty wdowiej, a także emerytur stażowych.

Konfederacja odbierze 500 plus? Jest deklaracja

Konfederacja podczas głosowania w Sejmie opowiedziała się przeciwko podwyżce 500 plus. Partia nie ukrywa, że chciałaby zlikwidować to świadczenie w przypadku cudzoziemców przebywających w Polsce. – Świadczenia dla Polaków należy utrzymać, ale przede wszystkim należy obniżać opodatkowanie. Bieda bierze się z inflacji i nowych kosztów – mówił na antenie TVP Krzysztof Bosak.

Bosak zapewnił również, że „Konfederacja nie jest zwolennikiem podnoszenia wieku emerytalnego”. Polacy dobrowolnie mogą dłużej pozostać na rynku pracy. Choć w programie nie ma mowy o likwidacji czternastek i trzynastek, to politycy Konfederacji wielokrotnie poruszali ten temat w mediach.

Jesteśmy przeciwnikami rozszerzenia programu 500 plus do 800 plus - powiedział Krzysztof Bosak w programie "Gość Radia ZET". Według posła Konfederacji likwidacji powinny natomiast ulec 13. i 14. emerytura. - Uważamy, że lepiej ludziom utrzymywać się z własnych pieniędzy, a nie uczynić ze wszystkich klientów transferów fundowanych przez państwo - przekonywał.

