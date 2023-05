PiS zamyka sztandarowy program pomocowy. „Nie wypaliło”

- Mieszkanie plus nie wypaliło, ja uczciwie rzecz biorąc nie uczestniczyłem w tym procesie. (...) Dzisiaj posprzątam po Mieszkaniu plus, to znaczy zaproponuję za chwilę rozwiązanie, które zamknie ten temat. (...) Wszyscy ci, którzy (...) otrzymali te mieszkania, bo to jest dzisiaj najem, w ramach Mieszkania plus, na bardzo preferencyjnych warunkach wykupią te mieszkania i zamkniemy ten temat - powiedział Buda w programie "Rzecz o polityce" na portalu rp.pl.

Koniec Mieszkania plus. Co z wynajmującymi?

Minister rozwoju przyznał, że w 2016 roku nie można było proponować programów popytowych, ponieważ w Polsce budowano bardzo mało mieszkań. - Nie mogliśmy proponować, żeby wzmocnić klientów nabywających mieszkania, tylko musieliśmy wzmocnić podaż, czyli budowanie, i to wtedy było istotne, źle było wykonane. Natomiast dzisiaj mamy rekordową ilość budowy mieszkań i domów, w związku z tym możemy zaproponować propozycję popytową. Dlatego kredyt bezpieczny 2 procent, konto mieszkaniowe, które doprowadza nas do zakupu mieszkania - stwierdził Buda.

1 lipca 2023 roku rusza program Pierwsze Mieszkanie, w ramach którego kupujący swoje pierwsze lokum będą mogli skorzystać z Bezpiecznego kredytu 2 procent. Tyle tylko, że tak naprawdę nie będzie on na 2 procent: będzie wyższy – wynika z tłumaczeń Jarosława Sadowskiego, głównego analityka Expandera, w podcaście „Biznes. Między wierszami”. Ekspert oszacował, że państwo może dopłacić do kredytu 200-300 tys. zł i poradził, jak przygotować się do skorzystania z programu.

- Program Mieszkanie Plus nie powiódł się w takim zakresie, jak zakładaliśmy, co nie znaczy, że nie zostały zbudowane mieszkania; zostały - przyznał w kwietniu 2023 roku premier Mateusz Morawiecki. Jak powiedział szef MRiT, „nie kontynuujemy Mieszkania plus, bo ono się nie sprawdziło”. Zainaugurowany w 2016 roku program miał w kilka lat zapewnić 100 tysięcy mieszkań dla rodzin, których nie stać na zakup własnego lokum.

„W realizacji programu Mieszkanie plus – od momentu jego inauguracji w czerwcu 2016 r. – popełniono liczne błędy. Częste zmiany koncepcji programu i źle przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa akty prawne sprawiły, że pierwsze dwa lata jego funkcjonowania należy uznać za stracone” - twierdzili eksperci w raporcie podsumowującym działanie programu powstałym w 2018 roku.

- Mieszkanie własne albo mieszkanie wynajęte, ale w sposób pewny i za niewielką cenę, to jest warunek normalnego życia, to jest coś, co trzeba określić jako podstawowe prawo człowieka, to jest warunek założenia i dobrego funkcjonowania rodziny, przychodzenia na świat dzieci, to jest, można powiedzieć, warunek wolności - tak Jarosław Kaczyński w grudniu 2016 roku inaugurował program Mieszkanie Plus. Problemem stała się nie tylko mniejsza niż zapowiedziana liczba oddanych mieszkań, lecz także wysokość płaconych przez najemców czynszów, które w wielu przypadkach zaczęły przekraczać stawki rynkowe.

RadioZET.pl/PAP