"Firmy stają na głowie". Pracodawcy muszą przygotować się na koszty

Inflacja sprawiła, że wielu Polaków rezygnuje z wyjazdów i odpoczywa od pracy, chociażby we własnym domu. Z wyliczeń Związku Banków Polskich wynika, że tegoroczne wakacje mogą okazać się nawet o 20 proc. droższe rok do roku. Bez względu jednak na formę ich spędzenia, pracodawca i tak musi ponieść koszty nieobecności zatrudnionego w pracy. Ekspert z agencji pracy tymczasowej Tiktow wyjaśnił, o jakich kwotach mowa.

Urlop pracownika kosztuje pracodawcę. Ile dokładnie?

Urlop wypoczynkowy oznacza dla pracownika gwarancję otrzymania pensji za czas nieobecności w pracy, a często także ekstra wypłatę w ramach świadczenia urlopowego. Mowa o „wczasach pod gruszą”, czyli dodatkowej wypłacie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Pracodawcy w tym czasie ponoszą nie tylko koszty wynagrodzenia dla zatrudnionego korzystającego z urlopu, lecz także koszty wewnętrznych zastępstw, składki ubezpieczeniowe i podatki.

– Kiedy Polacy ruszają na wakacje, działy kadr w wielu firmach stają na głowie, by przestawić przedsiębiorstwo na urlopowe tory. Szeregowym pracownikom ciężko sobie wyobrazić, jak dużym wyzwaniem organizacyjnym jest odpowiednie ułożenie grafiku pracy w sezonie urlopów. Po drugie, wakacje kosztują nie tylko pracownika, ale i jego pracodawcę. To dodatkowe wynagrodzenia, nadgodziny i sięgnięcie do rezerw, które wraz ze wzrostem wartości stawki godzinowej i płacy minimalnej ponownie trzeba zwiększyć - mówił Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow.

Ekspert powołał się na raport Sedlak&Sedlak, z którego wynika, że w przypadku pracownika na etacie z pensją 4690 zł brutto, który przebywa na dwutygodniowym urlopie, koszty pracodawcy wynoszą nawet 7000 zł.

Kosztem pracodawcy są nie tylko wakacje pracownika, ale także choroba zatrudnionego. Ubezpieczeni na L4 korzystają wówczas z zasiłku chorobowego, co w przypadku wspomnianego wyżej pracownika oznacza koszt pracodawcy rzędu 3000 zł za tydzień zwolnienia. Absencja zawodowa spowodowana chorobą pracownika to dla gospodarki łączny koszt rzędu ponad 9 mld złotych rocznie.

