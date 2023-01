Według informacji nieoficjalnych śledczy chcą zarzucić Jakubowi Karnowskiemu oraz byłym członkom Rady Nadzorczej i zarządu PKP Cargo wydanie ponad 6 milionów złotych na ubezpieczenie transakcji. Biegli mieli określić, że doszło do "nadubezpieczenia" czyli niepotrzebnego wydania środków.

Razem z czeskim przewoźnikiem PKP Cargo kupiło spółkę córkę, która zajmowała się rekultywacją hałd górniczych. Ponieważ strona czeska nie była w stanie dać gwarancji na to, co znajduje się w hałdach, zarząd PKP Cargo ubezpieczył w międzynarodowym konsorcjum całą transakcję. Chodziło o ryzyko późniejszych wydatków, gdyby w hałdach odkryto materiały, których utylizacja okazałaby się kosztowna.

Radio ZET: Prokuratura chce postawić zarzuty byłemu prezesowi PKP

Śledczy zakwestionowali także fakt, że PKP Cargo wydało 2 miliony złotych na doradztwo państwowego banku PKO BP. Prokuratura chce postawić byłym managerom zarzuty doprowadzenia do strat spółki na łącznie ponad 8 milionów złotych. Mowa o 5 byłych członkach zarządu i 8 byłych członkach rady nadzorczej PKP Cargo.

Zarzuty są konsekwencją otrzymania od biegłych "opinii uzupełniającej" w tej sprawie. Prokuratura wystąpiła z dodatkowymi pytaniami do biegłych, kiedy pierwsza kompleksowa opinia, na którą czekali śledczy dwa lata, okazała się korzystna dla podejrzanych. Biegli stwierdzili, że przy zakupie czeskich kolei nie doszło do wyrządzenia szkody PKP Cargo. Opinia uzupełniająca wpłynęła do Prokuratury Regionalnej w Lublinie w połowie tego roku. Biegli mieli w niej napisać, że doszło do wyrządzenia szkody przez "bezrefleksyjne przyjęcie wadliwej pracy doradców" oraz przez podjęcie decyzji o "nadubezpieczeniu".

Śledczy planują postawić dodatkowe zarzuty byłym kolejowym managerom na początku lutego. Karnowski był prezesem zarządu PKP S.A. w latach 2013-2015.

Nadal na byłym prezesie PKP oraz innych managerach PKP Cargo ciążą zarzuty, dotyczące narażenia spółki na 250 milionów złotych strat. Jednak według prawników, prokuratura powinna te zarzuty umorzyć.

Szefem Prokuratury Regionalnej w Lublinie jest Jerzy Ziarkiewicz, powołany na to stanowisko w 2018 roku przez Zbigniewa Ziobrę. Prokurator Bartosz Wójcik, który prowadzi sprawę PKP Cargo, należy do grona najszybciej awansowanych prokuratorów w kraju.

Do czasu publikacji materiału Radio ZET nie otrzymało z Prokuratury Regionalnej w Lublinie odpowiedzi na zadane pytania w tej sprawie.

