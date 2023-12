Spór o 800 plus. Burza po ogłoszeniu „konkretu” Platformy Obywatelskiej

500 plus od 1 stycznia wzrośnie do kwoty 800 złotych. To inicjatywa ogłoszona jeszcze przed wyborami parlamentarnymi przez Prawo i Sprawiedliwość. Przed 15 października ze strony ówczesnej partii rządzącej pojawiły się głosy, iż opozycja może zechcieć ciąć wydatki i doprowadzić do okrojenia programu. Koalicja Obywatelska zadeklarowała tymczasem, że rodziny z dziećmi od stycznia otrzymają wyższe świadczenie.

Waloryzacja 500 plus. Obietnica PiS „konkretem PO"

„Nowy rok zacznie się od wypłaty 800 plus! I to jest konkret!” – czytamy we wpisie Platformy Obywatelskiej w mediach społecznościach. Partia Donalda Tuska deklarowała, że wbrew sugestiom dotyczącym planów rzekomych cięć, budżet jest gotowy na wypłatę wyższych świadczeń dla rodzin.

- To, do czego władza się zobowiązała, to na co czekają polskie rodziny, bo usłyszały to od odchodzącej władzy i ode mnie, będzie zrealizowane. 800 plus stanie się faktem i nowy rok zacznie się m.in. od tych decyzji. Mamy to zagwarantowane w tym naszym projekcie budżetu – zapowiedział Donald Tusk.

Konkurentom politycznym nie spodobała się jednak grafika, którą PO umieściła na portalu X. Zdaniem rzecznika rządu PiS Piotra Müllera PO przypisało sobie „sukcesy PiS”.

„Zaraz jeszcze sukcesem PO okaże się walka z mafiami VAT-owskimi, więcej niż podwojenie budżetu państwa, obniżka podatku PIT z 18 proc. do 12 proc., kwota wolna w wysokości 30 tysięcy, zerowy PIT dla młodych, obniżenie wieku emerytalnego, tarcze pomocowe, 13 i 14 emerytura, rekordowe środki dla samorządów na inwestycje i wiele innych" - napisał.

"Tak to konkrety, ale w wykonaniu PiS. Czekamy na realizację Waszych obietnic. Na sto dni wiele ich zapowiedzieliście" - dodał rzecznik rządu.

Wypłata 800 plus – jak wynika z informacji przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ruszy już w styczniu przyszłego roku. - 2 stycznia ZUS zrealizuje pierwsze przelewy z podwyższoną kwotą. Do rodziców trafi 547 mln zł, co obejmie 684 tys. dzieci. Kolejny termin wypłat to 4 i 7 stycznia. W tych dniach ZUS przekaże rodzicom łącznie ponad 1,6 mld zł - zapowiedziała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska.

Źródło: Radio ZET/PAP