To już koniec 14. emerytury. ZUS przyśle pismo z decyzją

14. emerytura 2023 została podwyższona do kwoty 2650 zł brutto, czyli maksymalnie 2202,5 zł netto. Wypłaty zostały opóźnione w stosunku do poprzedniego roku i rozpoczęły się nie pod koniec sierpnia, lecz na początku września. Łącznie do seniorów trafiło około 20 mld zł: ostatni beneficjenci pieniądze otrzymali 25 września. To już koniec wypłat świadczenia, ale seniorzy otrzymają jeszcze list z informacją i przyznaniu im dodatkowych pieniędzy. „Świadczenia otrzyma ponad 1,64 mln emerytów i rencistów. Łączna kwota wypłat to 3,65 mld zł”- podało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Koniec wypłat 14. emerytury. List od ZUS

- Ten, kto ma najniższą emeryturę, 1588,44 zł, i dostanie dodatkowe 2650 zł brutto, otrzyma „czternastkę” na poziomie 2202,5 zł. Osoby ze świadczeniem przekraczającym 2500 zł brutto miesięcznie muszą liczyć się z tym, że od całej „czternastki” zapłacą pełną zaliczkę na podatek dochodowy. Seniorzy ze świadczeniem 2900 zł brutto otrzymają w związku z tym 2093,5 zł. Wynika to stąd, że od kwoty brutto trzeba pobrać nieco ponad 500 zł, a więc zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. To, ile każdy uprawniony do „czternastki” faktycznie otrzyma, musi sobie policzyć, uwzględniając zarówno to, jakie ma dziś świadczenie, ile zapłaci od tego podatki i ile składki zdrowotnej. To będą bardzo indywidualne wyliczenia – wyjaśnił w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

„Czternastka” wypłacana była razem z podstawowym świadczeniem jako jeden przelew, seniorzy więc wysokość przyznanej im 14. emerytury mogli poznać tylko porównując wypłatę z wcześniejszymi przelewami lub przekazami od ZUS. Wyliczenie należnej kwoty było skomplikowane ze względu na zawiłości Polskiego Ładu dotyczących kwoty wolnej od podatku i pobierania zaliczki na PIT po przekroczeniu przez wypłatę kwoty 2500 zł – nawet, jeśli roczne wypłaty od ZUS po uwzględnieniu 13. i 14. emerytury będą niższe niż 30 000 zł.

Uwzględnić trzeba było także próg dochodowy wyznaczony na poziomie 2900 zł brutto – osobom z wyższymi świadczeniami od ZUS 14. emerytura obniżana była zgodnie z regułą „złotówka za złotówkę”, z zastrzeżeniem, że „czternastka” nie może być niższa niż 50 zł brutto. Jeśli wychodziła niższa, nie była wypłacana.

ZUS roześle do beneficjentów 14. emerytury listy, w których poinformuje od decyzji dotyczącej przyznania świadczenia. Korespondencja ma ruszyć „w ciągu kilku tygodni”, na jesieni. Niewykluczone, że rozsyłka zacznie się na początku października. W liście znajdzie się informacja o przyznanej kwocie świadczenia – będzie można więc sprawdzić, czy otrzymało się dokładnie taką kwotę „czternastki”, jaką wyliczył ZUS. List będzie podstawą do ewentualnego odwołania się od decyzji do Zakładu lub do sądu pracy. Można będzie to zrobić w terminie 30 dni od otrzymania dokumentu.

Analogiczny list seniorzy otrzymali po wypłacie 13. emerytury – dokumenty trafiły wtedy do rąk adresatów dwa miesiące po świadczeniu. Emeryci i renciści otrzymali treść decyzji o przyznaniu „trzynastki” wraz z dokładną kwotą wypłaty.