VAT będzie niższy, ale tylko do czerwca. Znamy szczegóły projektu PiS

VAT na niektóre kategorie żywności spadł za sprawą wprowadzonej w 2022 roku tarczy antyinflacyjnej. Taki zabieg sprawił, że ceny mięsa, nabiału czy warzyw rosły nieco wolniej. Jest plan, by przez pierwsze półrocze 2024 roku w podobny sposób spowolnić inflację.

Rządowy „zabieg” spowolni wzrost cen, ale tylko do czerwca. Znamy szczegóły projektu

Tarcza antyinflacyjna zakładała m.in. zmianę stawek VAT na żywność z 5 proc. stawką. Zerowy VAT obejmuje m.in. mięso, ryby, produkty mleczarskie, owoce, warzywa, zboża, wyroby piekarnicze i niektóre napoje. W świetle obowiązującego prawa stawka VAT na te produkty powinna wrócić do 5 proc. już 1 stycznia 2024 roku. Podczas debaty sejmowej Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050 wypomniała ustępującemu rządowi, że nie uwzględnił tego elementu tarczy antyinflacyjnej w budżecie na 2024 rok.

- Dlaczego dziś przychodzicie do Sejmu z VAT-em zero procent, podczas gdy budżecie nie uwzględniliście tarczy antyinflacyjnej? To się nazywa rozdwojenie jaźni i to trzeba leczyć. Przestańcie uzurpować sobie prawo do władzy. Dajcie pracować kolejnemu rządowi – mówiła posłanka.

Projekt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości dot. wydłużenia czasu obowiązywania niższej stawki VAT czeka już na rozpatrzenie w Sejmie.

„Utrzymanie obniżonej stawki VAT na podstawową żywność pomoże społeczeństwu w realnej walce z inflacją. Czasowa redukcja stawek VAT na te towary, w przypadku pełnego przeniesienia obniżek stawek VAT na ich ceny, efektywnie powinna pozwolić na utrzymanie cen tych towarów na obecnym poziomie” – napisali autorzy projektu w uzasadnieniu.

Z szacunków rządu wynika, że dzięki obniżeniu stawki VAT na żywność z 5 proc. do 0 proc. „w portfelach Polaków zostało łącznie ponad 12 mld złotych (od 1 lutego 2022 roku)”. Szacuje się, że do końca 2023 r. będzie to łącznie około 19 mld zł. Tyle też ubyło ze wspólnej kasy w ramach wpływów z podatku VAT.

Zdaniem ekonomistów Forum Obywatelskiego Rozwoju obniżka VAT na żywność „sztucznie” obniża inflację o 1,1 pp. Gdyby nie zabiegi tj. mrożenie cen czy sztuczna obniżka cen paliw, mielibyśmy do czynienia z dwucyfrową inflacją. Wydłużenie czasu obowiązywania tarczy antyinflacyjnej przesunie zatem boom cenowy do końca czerwca 2024 roku.

Źródło: Radio ZET