Waloryzacja 500 plus przed wyborami? Marlena Maląg o planach partii

500 plus wzrośnie do 800 zł? Na to pytanie w programie „Gość Radia ZET” odpowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Ryszard Petru, goszcząc w Radiu ZET, zapewnił, że partia rządząca jest zdolna do podwyższenia 500 plus na ostatniej prostej kampanii wyborczej. Co na to rząd?

Waloryzacja 500 plus przed wyborami?

500 plus przez dwucyfrową inflację warte jest już mniej niż 400 zł. Wciąż utrzymująca się galopująca inflacja „zjada” wartość nabywczą świadczeń i pensji. Według danych GUS realna wartość nominalnie rosnącej pensji obniżyła się przez ostatni rok o 2,1 proc., o czym mówił w podcaście „Biznes. Między Wierszami” ekonomista Pracodawców RP Kamil Sobolewski.

Przypomnijmy, że ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadziła świadczenie, przewidziała furtkę umożliwiającą podwyżkę 500 plus w razie rosnącej inflacji. Rząd jednak ani razu nie skorzystał z przepisu, który sam stworzył. Czy przed wyborami zdecyduje się na podwyżkę?

- Nie pracujemy nad waloryzacją 500 plus. Ryszard Petru wie lepiej co planuje PiS? Dla nas liczy się kompleksowe wsparcie dla rodzin. Na ten moment nie pracujemy nad zmianami – mówiła szefowa resortu rodziny.

Marlena Maląg pytana o to, czy słusznie 500 plus przyznawane jest także najbogatszym odparła wprost: „to świadczenie powszechne, dla każdego i nie ma progów dochodowych”.

RadioZET.pl