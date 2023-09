Ważna zmiana w 14. emeryturze. Maląg: nie będzie jak było do tej pory

14. emerytura zaczęła trafiać do beneficjentów – pierwsza transza przelewów i przekazów została wypłacona 1 września. ZUS podał dokładne daty przelewów, wiadomo więc, kiedy pieniądze dotrą do kolejnych grup seniorów. Tegoroczna 14. emerytura została mocno zmieniona: świadczenie, które zgodnie z tłumaczeniem Jarosława Kaczyńskiego miało być jednorazowe, zostało na stale wpisane do kalendarium pomocy dla seniorów.

14. emerytura zmieniona. Maląg: na stałe zostają z seniorami

- Ten, kto ma najniższą emeryturę, 1588,44 zł, i dostanie dodatkowe 2650 zł brutto, otrzyma „czternastkę” na poziomie 2202,5 zł. Osoby ze świadczeniem przekraczającym 2500 zł brutto miesięcznie muszą liczyć się z tym, że od całej „czternastki” zapłacą pełną zaliczkę na podatek dochodowy. Seniorzy ze świadczeniem 2900 zł brutto otrzymają w związku z tym 2093,5 zł. Wynika to stąd, że od kwoty brutto trzeba pobrać nieco ponad 500 zł, a więc zaliczkę na podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. To, ile każdy uprawniony do „czternastki” faktycznie otrzyma, musi sobie policzyć, uwzględniając zarówno to, jakie ma dziś świadczenie, ile zapłaci od tego podatki i ile składki zdrowotnej. To będą bardzo indywidualne wyliczenia – wyjaśnił w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Oglądaj

- 14. emerytury już za chwilę, ale musimy przypomnieć, że (...) są to emerytury, które od tego roku już na stałe zostają z seniorami. Oznacza to, że nie będzie rok w rok podejmowana decyzja czy 14. emerytura ma być czy ma jej nie być, tak jak było do tej pory – przypomniała minister Maląg.

Nie oznacza to, że wypłata „czternastki” będzie automatyczna i nie będzie wymagać działań rządu. Potrzebne będzie rozporządzenie wyznaczające datę przekazywania świadczenia, rządzący będą mogli także zmienić wysokość 14. emerytury. Ta ostatnia możliwość została właśnie wykorzystana w obecnym, wyborczym roku.

Osoby z emeryturą minimalną otrzymają we wrześniu 2023 roku dodatkowo 2202,5 zł. Pełna 14. emerytura w przypadku osób ze świadczeniem 2900 zł brutto będzie wynosić 2093,5 zł na rękę. Dokładną kwotę można sprawdzić w poniższej tabeli przygotowanej przez ZUS.

Pieniądze będą wypłacane wraz ze świadczeniem podstawowym – o takie kwoty zostaną podwyższone przelewy i przekazy. Wypłaty realizowane będą we wrześniu – pierwsza transza pieniędzy trafiła do beneficjentów 1 września, ostatnia zostanie przekazana 25 września.