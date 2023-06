Zaniżone wypłaty 500 plus? ZUS tłumaczy zmianę wysokości świadczenia

800 plus zostało przez rząd anonsowane tak skutecznie, że do ZUS wpływają pytania od zaniepokojonych rodziców, którym Zakład wypłacił „tylko” 500 zł na dziecko. Do sprawy odniosła się już minister Marlena Maląg, tłumacząc, kiedy należy się spodziewać zmian w realizacji programu.

ZUS nie wypłaca 800 plus. Zakład tłumaczy wysokość świadczenia

- W związku z licznymi pytaniami, które napływają do ZUS i dotyczą wysokości świadczenia z programu Rodzina 500 Plus, przypomnę, że nie doszło do żadnych zmian. Świadczenie to jest wypłacane jak dotychczas w wysokości 500 zł na każde dziecko do 18. roku życia – poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

ZUS poinformował, że do zakładu napływa wiele zapytań o wysokość świadczenia z programu „Rodzina 500 Plus” od beneficjentów spodziewających się, że powinni otrzymać 800 zł na dziecko już teraz. - Pojawiające się głosy jakoby ZUS wypłacał to świadczenie w wysokości nie 500 zł, a 800 zł są nieprawdziwe – dodał rzecznik ZUS.

Rzecznik Zakładu przekazał też, że jeżeli pojawią się przepisy zwiększające wysokość świadczenia dla rodzin, które zostaną uchwalone i wejdą w życie, to wówczas ZUS będzie je realizował. Wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Wysokość świadczenia wychowawczego ma wzrosnąć z 500 zł na 800 zł miesięcznie na każde dziecko. Warunki dotyczące przyznawania i wypłaty tego wsparcia się nie zmienią.

- Obecnie nie doszło do żadnych zmian w realizacji świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500 plus”; ustawa, która zwiększa wysokość świadczenia z 500 zł do 800 zł, ma wejść w życie od nowego roku – poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

RadioZET.pl/ZUS/PAP