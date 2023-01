Zmiana cen biletów PKP. Premier oficjalnie obiecał obniżkę. Znamy szczegóły

Ceny biletów na podróże koleją wzrosły nawet o 18 proc. PKP Intercity decyzję o podwyżkach z dnia 11 stycznia br. uzasadniała wyższymi kosztami prowadzenia działalności, na co wpływ mają rosnące ceny energii. Rząd postawił jednak spółce warunki: dofinansuje ją, jeśli ta obniży ceny biletów.

Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej pytany był o ceny biletów PKP. Jak wcześniej zadeklarował szef rządu, politycy mieli doprowadzić do spadku cen.

- W ubiegłym tygodniu spotkałem się z ministrem infrastruktury Adamczykiem Adamczykiem i zarządem PKP Intercity. Przekazałem informację, że domagam się niższych cen biletów, najlepiej takich jak przed podwyżką – mówił szef rządu.

Domagam się znaczącej redukcji cen. Musimy zdusić inflację, nie dawać gospodarce proinflacyjnych impulsów. Z drugiej strony musimy zapewnić Polakom tanie i wygodne podróże. Pracujemy nad tym, by przekazać spółce PKP nowe środki, by zrekompensować jej podwyżki cen energii. To zmora, która trapi wszystkie państwa Unii Europejskiej. W ciągu dwóch tygodni przekażemy te środki i będziemy chcieli, by ceny biletów się zmieniły

