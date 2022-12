Zmiany dla przedsiębiorców na 2023 rok. Resort finansów zdradził swoje plany

Podatki w 2023 roku zafundują przedsiębiorcom kilka niespodzianek. Ministerstwo Finansów zdradziło swoje plany na nadchodzący rok. Do priorytetów należy Ordynacja podatkowa i nowy system wystawiania faktur.

Ordynacja podatkowa 2023

„Jednym z priorytetowych projektów na 2023 r. jest największa od lat nowelizacja Ordynacji podatkowej. Ustawa będzie zawierała oczekiwane przez Polaków ułatwienia na gruncie podatków. Projekt zakłada m.in., że prostsze sprawy będą mogły być załatwiane na wniosek podatnika w postępowaniu uproszczonym, co pozwoli na uzyskanie decyzji już w 14 dni” – podało Ministerstwo Finansów w informacji przekazanej PAP.

Resort wskazał, że podatnik będzie miał możliwość m.in. umorzenia podatku przed terminem jego płatności czy też prawo do zapłaty podatku za podatnika przez osoby spoza jego najbliższej rodziny do kwoty 5000 zł (obecnie do 1000 zł).

Rewolucja w fakturach

2023 rok mijać będzie pod znakiem zmian w systemie e-faktur. „W 2023 r. będziemy też wdrażać obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF) w Polsce. Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mogą dobrowolnie korzystać z tego systemu. E-faktura to kolejny ważny element uszczelnienia systemu podatkowego, ale także wiele korzyści podatkowych i biznesowych dla podatników i gospodarki. Dla podatników to m. in. szybszy zwrot VAT, łatwiejsze korygowanie faktur i uproszczenie obowiązków sprawozdawczych” – podało Ministerstwo Finansów.

Jak wyjaśniono, KSeF to „kolejny etap cyfryzacji usług administracji skarbowej oraz transformacji cyfrowej Polski”. Zakłada się, że Krajowy system e-faktur będzie obowiązkowy od 1 stycznia 2024 roku.

RadioZET.pl/PAP