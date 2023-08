Zmiany w pomocy od państwa. Morawiecki: będę rekomendował próg dochodowy

Wakacje kredytowe zostały uruchomione z powodu efektu, jaki przyniosło podwyższenie stóp procentowych w walce z inflacją. Raty kredytów wzrosły nawet o 100 procent. Ponieważ u wielu kredytobiorców pojawiły się z tego powodu problemy ze spłatami zobowiązań, wprowadzono możliwość przeniesienia raz na kwartał jednej raty na koniec okresu kredytowania. Mateusz Morawiecki ogłosił, że rozwiązanie może zostać przedłużone – jednak na zmienionych zasadach.

Wakacje kredytowe z kryterium dochodowym. Rekomendacja premiera

- Inflacja to wróg publiczny numer jeden. Ona niszczy gospodarkę i oszczędności, a to, co już „zjadła”, tego już nie odda. Zapomnieliśmy, że inflacja mierzona jest rok do roku, a przecież ceny rosły już w 2020 roku. Gdybyśmy skumulowali te wzrosty, to łączna inflacja wyniosłaby dziś więcej niż 30 procent. Po wyborach w 2024 roku skumulowana inflacja może wynieść nawet 50 procent. Nasza inflacja to przypudrowany, zamrożony wskaźnik – tłumaczył dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

W projekcie budżetu na 2024 rok rząd przyjął, że inflacja wyniesie 6,6 procent – wyraźnie mniej, niż w 2023, gdy tempo wzrostu cen ma osiągnąć nieco ponad 10 procent, ale w dalszym ciąg na tyle dużo, żeby wymusić utrzymanie podwyższonych stóp procentowych. Prawdopodobne wydaje się więc przedłużenie wakacji kredytowych.

- Ta decyzja zapadnie do końca pierwszej połowy września (...) nawet trochę szybciej i wtedy przedstawimy również, na jakich zasadach - zapowiedział szef rządu.

- Mogę dzisiaj powiedzieć, że jeśli ona zapadnie, jako przedłużenie wakacji kredytowych, to ja będę rekomendował odpowiednim instytucjom zastosowanie kryteriów dochodowych- dodał Morawiecki. O takiej możliwości premier mówił już w czerwcu.

- Zobaczymy, jaki jest poziom niespłacanych kredytów, jak szybko spadają stopy procentowe, jakie są nadzieje na szybsze obniżki stóp procentowych. Wtedy podejmiemy odpowiednie decyzje – deklarował w połowie 2023 roku premier.