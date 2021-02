- Jesteśmy na najlepszej drodze, żeby ta trzecia fala do nas zawitała. Dlatego też, że odsetek wariantu brytyjskiego wirusa rośnie – dodaje główny doradca premiera ds. walki z koronawirusem. Jego zdaniem, jeżeli będziemy mieli nieszczęście, to za dwa tygodnie możemy spodziewać się bardzo dużego wzrostu zachorowań, mniej więcej takiego, jak jest teraz w Czechach. – To prawo naczyń połączonych. Jeżeli mamy wirus, który łatwiej się przenosi a z drugiej strony pozwalamy swoim zachowaniem na przenoszenie się wirusa, to mamy wzrost zachorowań. To jest to, czego się obawialiśmy – komentuje Gość Radia ZET. Prof. Horban apeluje o „dystans, maseczki i higienę osobistą, unikanie zgromadzeń, zbiegowisk i 2 metry od siebie”.

Dopytywany przez Beatę Lubecką o brytyjską mutację wirusa, ekspert odpowiada, że dotarła ona do Polski już w grudniu i zapowiada, że pod koniec tygodnia będą dokładnie dane na ten temat. - Jeśli to się potwierdzi, to można zapomnieć o dalszym rozmrażaniu gospodarki – zapowiada prof. Andrzej Horban. Dodaje, że decyzje o tym, co rząd zrobi dalej, zapadną w ciągu najbliższych 10 dni. - Trzeba sprawdzić, jaki to jest wirus, jaki transmituje się. Robimy to z 3 źródeł: dane PZH, dane, które napływają z badań nauczycieli a trzecia grupa to pacjenci szpitala zakaźnego, w którym mam zaszczyt pracować. Badamy, jakim rodzajem wirusa ci pacjenci są zakażeni – wyjaśnia lekarz zakaźnik.

Gość Radia ZET zwraca też uwagę na brak szczepionek. - Dziwnym trafem zaczynają wyparowywać w UE, co jest kompletnie niezrozumiałe. Od miesiąca mamy dużo mniejsze dostawy niż planowane – komentuje prof. Horban.

Prof. Andrzej Horban: Powrót do regionalizacji bardzo możliwy

- Bardzo możliwe, że będziemy wracali do systemu regionalizacji. To jest cały czas rozważane – mówi w internetowej części programu „Gość Radia ZET” główny doradca premiera ds. walki z pandemią. Od kiedy? - To kwestia kluczowych 2 tygodni – dodaje prof. Andrzej Horban.

Pytany o szczepienia osób z chorobami przewlekłymi, poniżej 60 roku życia, ekspert odpowiada, że wtedy, kiedy będzie szczepionka. - Możemy zrobić tak i rozważamy, że jeżeli nie będzie szczepionki mRNA mimo, że ludzie przewlekle chorzy powinni być taką zaszczepieni - ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma - być może należy dać tym ludziom szczepionkę AstraZeneca – zapowiada gość Beaty Lubeckiej. Dodaje, że ta szczepionka spełnia nasze wymagania „aż nadto”. - Chroni przed zachorowaniem w 80 proc. a z reguły tego typu szczepionki chronią w 50-70 proc. Jeśli człowiek ulegnie zakażeniu, to nie umiera – wyjaśnia prof. Horban.

Pytany o szczepienia 17-latków, lekarz zakaźnik odpowiada, że „muszą dojrzeć i skończyć 18 lat”. - Zanim dojdziemy do szczepień 17 i 18-latków, to będzie późna zima – dodaje Gość Radia ZET.

Amantadyna? "Do leczenia grypy"

Zmiana poglądu ws. leczenia amantadyną? - W 2009 roku było takie zalecenie, kiedy inne preparaty dopiero wchodziły, jako ostateczność można było zastosować amantadynę. Ale do leczenia grypy. Koronawirus jest innym wirusem i nie ma takich zaleceń – mówi lekarz.

RADIOZET/MA