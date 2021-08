Gość Radia ZET pytany o wypowiedź Sławomira Nitrasa, dotyczącą „opiłowania” katolików z przywilejów, odpowiada: - Ludzie używają różnego języka, czasami niezręcznie i niezrozumiale i tu chyba było podobnie . Jego zdaniem, polityk PO „użył języka, na ile było go wtedy stać”.

Małżeństwa jednopłciowe? - Małżeństwo ma swoją tradycję i nikt do małżeństwa podszywać się nie będzie. Niech sobie wymyślą inną nazwę i nie wolno im przeszkadzać, trzeba pozwolić. Ale nie „małżeństwo”. Małżeństwo to kobieta z mężczyzną. Koniec, kropka– komentuje były prezydent w rozmowie z Beatą Lubecką.

Dopytywany o samopoczucie, Gość Radia ZET odpowiada, że „było zdrowie, a teraz nie ma”. - Dobijam do 80-tki, a to ma swoje prawa. Tak to Pan Bóg urządził – ocenia Wałęsa. Dodaje, że „trzeba się już spakować i czekać na odjazd”. - Tam jest dużo lepiej, nikt stamtąd nie uciekł, więc musi być dobrze – mówi były prezydent.

Przyspieszone wybory? "Oczekuję nowoczesnego programu"

– uważa Gość Radia ZET, były prezydent Lech Wałęsa. W rozmowie z Beatą Lubecką przyznaje, że od opozycji oczekuje „nowoczesnego programu na XXI wiek”, ponieważ „mamy nową epokę, a wciąż stosujemy stare rozwiązania”. - Najpierw zróbmy porządne, przyszłościowe rozwiązania. A problemów jest wiele – dodaje była głowa państwa. - Jaki jest fundament tej nowej Polski? Jaka ekonomia? – zastanawia się Wałęsa i ocenia, że „lewica jest dziś bardziej prawicowa, a prawica bardziej lewicowa”. - Co to jest? To się nie nadaje na realizację – mówi gość Beaty Lubeckiej.

