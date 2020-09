Szef GIS w Radiu ZET apeluje: Musimy w tym roku zaszczepić się na grypę!

- Wszystko można poprawić. Uczymy się na błędach. Trzeba zmienić logistykę, chociażby wejścia dzieci do szkół i do przedszkoli – mówi gość Radia ZET Jarosław Pinkas, pytany przez Beatę Lubecką o wnioski po pierwszym tygodniu szkoły.

Mierzenie temperatury w szkołach? - W regulaminie szkolnym może być wprowadzony taki obowiązek, to zależy od dyrektorów, ale my rekomendujemy, żeby ta temperatura była mierzona – dodaje Główny Inspektor Sanitarny. Jego zdaniem „dzieci w szkołach są bezpieczne, bo mamy bezpieczne szkoły, dobrze wykształconych nauczycieli i dyrektorów”. Szef GIS podkreśla, że na 26 tys. szkół, 300 wystąpiło z prośbą o opinię inspekcji sanitarnej. - W większości opinie były negatywne, bo nie spełniały kryteriów przejścia na nauczanie zdalne lub hybrydowe– mówi Pinkas. - Nie będzie takiej sytuacji, że dzieci będą całe życie siedziały w domu i uczyły się zdalnie. Najważniejsze jest to, żeby się socjalizowały – uważa Główny Inspektor Sanitarny.

"Jesteśmy bezpieczni, bo mamy wydolny system opieki zdrowotnej"

Jarosław Pinkas podkreśla, że do piątku wszyscy dyrektorzy szkół spotkali się z inspektorami sanitarnymi, spotkań było ponad 500, nawiązali kontakty i „na roboczo rozwiązują problemy”. - Mamy też doświadczenie z całego świata, tam, gdzie dzieci wróciły do szkół. Zapadalność niespecjalnie wzrosła, żaden system opieki zdrowotnej się nie zawalił – komentuje szef GIS i zaznacza, że „jesteśmy bezpieczni, bo mamy wydolny system opieki zdrowotnej” a dzieci w szkołach zachowują się coraz bardziej rozważnie.

Pinkas: Musimy być rozważni i się zaszczepić

- Zaszczepmy się teraz na grypę. Musimy być rozważni i musimy w tym roku się zaszczepić – mówi gość Radia ZET Jarosław Pinkas. Główny Inspektor Sanitarny podkreśla, że grypa może być groźna a w połączeniu z koronawirusem może doprowadzić do sytuacji istotnego ograniczenia dostępu do opieki zdrowotnej. - Do tej pory szczepiło się 4,6 proc. Polaków. To niezwykle mało. W porównaniu do Wielkiej Brytanii, gdzie szczepi się 60 proc. Brytyjczyków jest to ogromna przepaść – komentuje szef GIS. Dostępność szczepionek? - Rząd doprowadził do sytuacji, że wiele grup ryzyka będzie miało szczepionkę przeciwko grypie bezpłatnie – osoby starsze, osoby z chorobami przewlekłymi. Dostęp do szczepionki będzie większy – zapowiada Główny Inspektor Sanitarny. Pinkas dodaje, że trwa praca nad rozporządzeniem, które za chwilę się ukaże.

Szef GIS w Radiu ZET zapowiada zmiany w organizacji wesel: 50 gości i rejestracja weselników

- Moje rekomendacje są takie, żeby zmniejszyć liczbę weselników do 50 osób. To i tak jest dużo. Np. Wielka Brytania zmniejszyła tę liczbę do 30 osób – zapowiada gość Radia ZET, Główny Inspektor Sanitarny w internetowej części programu. - Branża weselna będzie mocno niezadowolona, ale całkiem zadowoleni są ci, którzy są na wesela zapraszani. Rozmawialiśmy z ludźmi starszymi, którzy mówią: zostałem zaproszony i nie mogę odmówić, ale teraz, jak ta liczba się zmniejszy to ja się czuje bezpieczniej – dodaje Jarosław Pinkas. Szef GIS podkreśla, że goście weselni powinni zakładać maseczki. Gość Radia ZET zapowiada także rejestrację zaproszonych gości. - Żeby w momencie, kiedy będziemy mieli osobą zakażoną, łatwiej można było prowadzić dochodzenie epidemiologiczne – tłumaczy. Pinkas zaznacza, że wszystkie swoje rekomendacje przedstawi premierowi dziś, o 9:30 na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

