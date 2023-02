Gość Radia ZET dodaje, że jest uruchomiony proces 2 dużych elektrowni jądrowych i proces pracy nad małymi reaktorami. - Szacujemy, że w ciągu 50 lat program jądrowych wygeneruje ok. 40 tys. nowych miejsc pracy – ogłasza minister. Gość Bogdana Rymanowskiego zaznacza, że jesienią tego roku, na 6 politechnikach ruszają nowe kierunki „energetyka jądrowa”. – To efekt porozumienia, jakie podpisał Orlen z rektorami. Będziemy ten program rozwijać. Również PGE planuje swoje przedsięwzięcia i wsparcie dla rozwoju tych kierunków – mówi Jacek Sasin. Wicepremier ocenia, że rozmowy z Koreańczykami idą „bardzo dobrze”. - Bardzo szybko. Sama strona koreańska jest zaskoczona tempem prac i stopniem przygotowania strony polskiej do prowadzenia rozmów – komentuje Gość Radia ZET. Zapowiada także, że w marcu będzie podpisanie kolejnej umowy, która „będzie przewidywała międzyrządowy komitet sterujący, który będzie monitorował, koordynował wszystkie działania po stronie rządowej”. - Twarda umowa międzyrządowa w zakresie współpracy w zakresie energetyki jądrowej będzie pewnie w połowie roku albo na początku drugiej połowy roku – ogłasza wicepremier.

„KE prowadzi konsekwentną politykę walki z polskim rządem, z PiS, który przeszkadza. Szybka reakcja na to, co się wydarzyło”

Pytany o skargę Komisji Europejskiej do TSUE, Jacek Sasin odpowiada: - To mnie utwierdza w przekonaniu, że KE prowadzi konsekwentną politykę walki z polskim rządem, który przeszkadza w UE, bo sprzeciwiamy się silnej unifikacji UE, utworzenia europejskiego superpaństwa. Stoimy na drodze tych planów – komentuje wicepremier. Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego o to, czy skarga ta może mieć związek z ustawą sądową, którą prezydent odesłał do TK, Gość Radia ZET komentuje, że nie wierzy w przypadki. - Uważam, że to szybka reakcja na to, co się wydarzyło – ocenia polityk. Sasin dodaje, że „niech ci, którzy mają usta pełne frazesów o praworządności zrozumieją, że Polska ma również swoje prawa”.

Sasin: Należy się przejmować, ale wciąż jesteśmy w dobrej sytuacji. Sytuacja materialna Polaków jest o niebo lepsza, niż była za rządów naszych poprzedników

Spadek PKB? - Polski wzrost gospodarczy był rekordowy i również w tych ostatnich latach rząd PiS był jednym z najwyższych w UE. Zawsze byliśmy w czołówce. Należy się przejmować, natomiast w dalszym ciągu jesteśmy w dobrej sytuacji – mówi wicepremier Jacek Sasin. Jego zdaniem mamy realną recesję, ale tak było również po pandemii. - Jeśli popatrzymy, o ile wzrosły pensje w latach rządu ZP, PiS, to będę bronił tezy, że te pensje są wyższe realnie, niż jak obejmowaliśmy władzę, w stosunku do cen. Pensje, emerytury, pensja minimalna. Sytuacja materialna Polaków jest o niebo lepsza, niż była za rządów naszych poprzedników – analizuje Gość Radia ZET.

Jacek Sasin o inflacji: Czasem trzeba wybrać mniejsze zło

- Pewnie w jakimś stopniu ten duży wypływ pieniądza do gospodarki mógł mieć również wpływ na to, że jakiś fragment inflacji z tego wynika. Ale czasami trzeba wybierać mniejsze zło – odpowiada Gość Radia ZET Jacek Sasin, pytany o inflację w Polsce. Wicepremier podkreśla również, że to nie tylko polski problem, ale ogólnoświatowy. - Proszę sobie wyobrazić, jakbyśmy zadali naszym słuchaczom pytanie, czy woleliby inflację, czy kilka milionów bezrobotnych w Polsce, upadek firm, armagedon w gospodarce, to co jest lepsze? Oba zjawiska są złe, ale trzeba było obronić rynek pracy – komentuje minister. Dodaje, że gdyby padły te wszystkie firmy, które udało się uratować dzięki tarczom w czasie covidu, mielibyśmy dziś ogromne bezrobocie, jak to jest w krajach Europy zachodniej. - Mamy nadzieję, że wkrótce uda się zdusić inflację albo znacząco zmniejszyć – komentuje.

Sasin: Jestem na diecie z konieczności, ale znając siebie – skuszę się na jednego pączka

- Mam twarde postanowienie, żeby nie zjeść dziś ani jednego pączka. Jestem na diecie. Staram się utrzymać dietę z konieczności, a nie z przyjemności. Ale znając siebie, skuszę się gdzieś tam na jednego, nie więcej – mówi Jacek Sasin w „tłusty czwartek”. Dopytywany przez prowadzącego o piekarnie i cukiernie, które padają z powodu cen gazu i prądu, wicepremier odpowiada: - Zdaję sobie sprawę, że takie fakty mają miejsce i robimy wszystko, żeby tak nie było. Polityk zaznacza, że to nie polski rząd ustala ceny gazu dla przedsiębiorców. - Jesteśmy w stanie trzymać ceny w ryzach dla tzw. wrażliwych odbiorców. Zastanawialiśmy się nad możliwością objęcia regulacjami odbiorców biznesowych – firmy, w tym małe i średnie – mówi Gość Radia ZET.

70 mln na wybory, które się nie odbyły? Jacek Sasin nie żałuje

- Prezydent podjął złą decyzję, przez niego możemy przegrać wybory? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – ocenia Jacek Sasin

- Prezes Kaczyński powinien przestać się dąsać i zacząć rozmawiać z prezydentem Dudą? – pyta prowadzący.

- No, nie. Nie ma żadnego dąsania. Są rozmowy z prezydentem. Są różnego rodzaju rozmowy. To nie jest tak, że nie rozmawiamy z prezydentem. Byłoby to nieracjonalne – komentuje wicepremier.

- Prezes Obajtek jest najlepszy dla Orlenu? – pyta dziennikarz.

- Tak – uważa minister aktywów państwowych.

- Żałuję 70 mln na wybory kopertowe, dziś postąpiłbym inaczej? – pyta Rymanowski.

- Nie – odpowiada Sasin.

- Skończyłem już wojnę z premierem Morawieckim? – pyta gospodarz programu.

- Nigdy jej nie prowadziłem. Media żyją takimi sensacjami, jak wojny między politykami. Mieliśmy różnego rodzaju napięcia, różnice poglądów. Nie ma [już – red.[ napięcia, blisko współpracujemy – mówi Gość Radia ZET.

