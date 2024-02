Gość Radia ZET - Krzysztof Gawkowski

- Jak się pan przywita z prezydentem, powie pan do niego „Judaszu”? – dopytuje Bogdan Rymanowski. – Nie. Powiem, że jest człowiekiem, który sprzedaje swoich wyborców i czyni to jak Judasz, bo w kampanii i podczas zaprzysiężenia mówił, że nie będzie blokował ustaw, a umywa ręce jak Piłat – zapowiada wicepremier. Jego zdaniem Andrzej Duda to jedna i druga postać, która „zlewa się w całość”. - Nie przesadzam. 13. grudnia obiecywał nam wprost „nie będę przeszkadzał rządowi, będę go wspierał”, a ustawa okołobudżetowa jest zablokowana, wprowadzenie przestępców do Pałacu, skierowanie ustawy do TK – wylicza polityk Lewicy. Wicepremier zaznacza, że nie jest w stanie zaakceptować tej polityki. - Jeśli chciałby współpracować z rządem, to powinien kłaść realne argumenty dot. tego, że coś mu się nie podoba, a nie mówić „będę blokował wszystkie ustawy tego rządu” – podkreśla Gość Radia ZET.

Gawkowski o Kaczyńskim: Urojenia. Zabrnął głęboko. Ciężko znaleźć głupsze wypowiedzi

Prezes PiS o przestępcach wychodzących z więzień? - Urojenia pana Kaczyńskiego rosną z dnia na dzień. Zabrnął tak głęboko w koncepcję braku rozsądku politycznego, że próbuje dziś wmówić Polakom, że za rządów Tuska przestępcy wyjdą z więzienia. Ciężko znaleźć dziś głupsze wypowiedzi, niż serwuje Kaczyński – komentuje Krzysztof Gawkowski. Jego zdaniem „pan Kaczyński z panem Ziobro chciał zablokować Prokuraturę Krajową”, a nowy rząd na to nie pozwolił.

Co z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem? - Mandatów Kamińskiego i Wąsika nie ma. Koniec, kropka. Prezydent staje po stronie bezprawia mówiąc, że będzie chronił polityków, którzy są skazani – uważa minister Gawkowski.

Wicepremier o Trybunale: Mocno i twardo, im szybciej, tym lepiej

Pytany przez prowadzącego o to, czy rządzący przegłosują uchwałę, że tzw. sędziowie dublerzy oraz Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz nie są sędziami TK, Krzysztof Gawkowski odpowiada: - Jestem zwolennikiem mocnych i twardych działań ws. Trybunału Konstytucyjnego. Polityk zaznacza, że Lewica już 8 lat temu mówiła, że Trybunał jest upolityczniony, nie działa prawnie. - Trzeba to zrobić widząc, co robi prezydent – uważa Gość Radia ZET i przyznaje, że rządzący rozmawiają o tym, jak tę sprawę uporządkować. - Jestem zwolennikiem tego, by decyzje zapadały im szybciej, tym lepiej. Nie ma na co czekać – zaznacza Gawkowski. W jego ocenie „mamy do czynienia z kolejnym paraliżem państwa, a paraliż, który łączy TK i prezydenta to paraliż rządu”. - Nie ma dziś możliwości, by pozwalać na paraliż rządu przez organy PiS, bo traktuję tak i prezydenta i Trybunał – podkreśla Krzysztof Gawkowski w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

