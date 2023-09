Ryszard Petru: Eksplozja cen paliw po wyborach. Obajtek oszukuje Polaków

Gość Radia ZET - Ryszard Petru

Kandydat Trzeciej Drogi w wyborach do Sejmu podkreśla, że chciałby, żeby ceny paliw w Polsce były „prawdziwe”. - Nie chciałbym być oszukiwany przez państwo i państwową spółkę, która potem będzie mi zawyżała ceny – mówi Petru. Gość Bogdana Rymanowskiego zaznacza, że „jeden koncern państwowy wyznacza ceny w całym kraju to znaczy, że to jest monopol”. - A ja bym chciał konkurencję. Chciałbym móc płacić paliwo tańsze, bez narzutów Orlenu i chciałbym, by odzwierciedlało to cenę rynkową, a nie było manipulowane politycznie – komentuje prezes Instytutu Myśli Liberalnej. Ryszard Petru ocenia, że Daniel Obajtek „oszukuje Polaków, bo potem je [ceny – red.] podwyższy”. - Inaczej działa na szkodę spółki, za co może mieć potem postawione zarzuty. Nie może działać na rzecz strat spółki, więc straty będzie musiał odbić tuż po 15. października – alarmuje Gość Radia ZET.

Krótka piłka: Państwowe spółki do prywatyzacji

- Czy większość państwowych spółek powinno zostać sprywatyzowanych? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak – ocenia Ryszard Petru.

- Podwyżka płacy minimalnej zaszkodzi gospodarce? – pyta prowadzący.

- W tym momencie nie – uważa ekonomista.

- Waluta cyfrowa to przyszłość świata? – pyta gospodarz programu.

- Jeszcze nie. Za 50-100 lat tak – mówi Gość Radia ZET.

- Jak przegram – wyjeżdżam na Maderę? – pyta Rymanowski.

- Nie. Nie byłem na Maderze, ale bardzo chętnie bym pojechał. Wiem, że niektórzy mnie nawet namawiają. Świetny pomysł. Musi być ładna wyspa – komentuje Petru.

Ryszard Petru: Pekao SA, PKO BP, Orlen do prywatyzacji. Lepiej byłoby, gdybym to ja był ministrem finansów, a nie Mentzen

- Na pewno Pekao SA jako bank, PKO BP jako bank. Jeśli chodzi o Orlen – trudniejsza sprawa. Musi być podzielony, muszą być firmy konkurencyjne, następuje prywatyzacja – mówi Gość Radia ZET Ryszard Petru, dopytywany w internetowej części programu o prywatyzację państwowych spółek. Jego zdaniem „ważne, by te instytucje były albo publicznie na giełdzie, albo miały inwestorów strategicznych”.

Petru o Ukrainie, która pozywa Polskę: To wielka porażka polskiego rządu, świadczy o jego słabości

Pytany o Ukrainę, która pozywa Polskę, Węgry i Słowację w związku z embargiem na ukraińskie zboże, Ryszard Petru odpowiada, że jest to „wielka porażka polskiego rządu”. - Polski rząd nie był w stanie nikogo przekonać. Nie dziwię się, że nas nie słuchają: antyniemiecka, antyunijna retoryka, sporo konfliktów – dodaje Gość Radia ZET. Jego zdaniem Polskie embargo będzie nieskuteczne. - Zboże może w inny sposób wpłynąć do UE i potem transportem do Polski. Ja bym przekonał KE, bo miałbym z nimi dobre relacje, żeby wydłużyć embargo dla całej UE lub wprowadzić kontyngenty, ile i gdzie może przejechać – tłumaczy gość Bogdana Rymanowskiego. Jego zdaniem embargo powinno być przedłużone przez całą UE. - To, że Ukraina nas pozwała świadczy o słabości polskiego rządu – uważa Petru.

Pytany o świadczenia dla Ukraińców, Gość Radia ZET odpowiada, że powinny one wygasać. - Oferowanie PESEL-u czy ochrony zdrowotnej – jak najbardziej tak. Czym innym jest gotówka, a czym innym wsparcie dla Ukraińców, by mogli tu normalnie funkcjonować – mówi kandydat Trzeciej Drogi do Sejmu.

„Młoda konfederatka powiedziała, że jest zażenowana postawą pana Mentzena i bardzo dziękuje, że tam byłem”

Pytany o to, dlaczego ugania się za Sławomirem Mentzenem, Ryszard Petru opowiada: - Nie tyle się uganiam, tylko byłem w Poznaniu, miałem konferencję, popierałem naszą kandydatkę i chciałem powiedzieć przedsiębiorcom – głosujcie na kandydatkę Trzeciej Drogi. – Zapowiedziałem Sławomirowi Mentzenowi, że wpadnę, by umówić się z na debatę. Podszedłem do niego, był otoczony ochroniarzami, a Sławomir Mentzen powiedział: zaproszę pana na scenę. Zaprosił mnie, dostałem mikrofon, spędziliśmy na scenie 4-5minut. Tłum nie był wrogi, ale jak mówiłem, to była cisza. Słuchali – mówi Petru. Dodaje, że zwolennicy Konfederacji krzyczeli do niego: „Pedale na Maderę”. - Podeszło do mnie kilku konfederatów po spotkaniu. Młoda konfederatka powiedziała, że jest zażenowana postawą pana Mentzena i bardzo dziękuje, że tam byłem – opisuje Gość Radia ZET. Co ma Ryszard Petru, czego nie ma Sławomir Mentzen? - Jeśli ja zgłaszam jakąś propozycję, to jest policzona i wiem, o co mi chodzi, a on rzuca na wiatr i potem mówi, że nie wie albo się z tego wycofuje. To różnica – komentuje polityk.

„Ja sobie wyobrażam scenariusz, że przejmujemy na tyle dużo wyborców Konfederacji, że Konfederacja nie wchodzi”

Pytany przez słuchacza o to, co takiego ma Sławomir Mentzen, czego nie ma Ryszard Petru, polityk odpowiada: - Miał dotychczas duże poparcie, którego ja nie miałem i chcę przejąć poparcie od Konfederacji. Petru jasno deklaruje, że chce przejąć część wyborców Mentzena. - Ja sobie wyobrażam scenariusz, że przejmujemy na tyle dużo wyborców Konfederacji, że Konfederacja nie wchodzi. To jest możliwe. Możemy ich wepchnąć pod próg – uważa Gość Radia ZET.

- Lepiej byłoby, gdybym to ja był ministrem finansów – gdybym miał taką ofertę - niż pan Mentzen – ocenia ekonomista. Dlaczego? - To, co będę mówił będzie realnie policzone, a nie rzucone na wiatr – tłumaczy. Zdaniem Ryszarda Petru, połowa wyborców Konfederacji nie jest do końca pewna, czy partia ta „nie robi ich w bambuko”.

Petru: Naszą polityką jest to, by Polacy wysoko zarabiali

Płaca minimalna w Polsce? Prezes Instytutu Myśli Liberalnej tłumaczy, że na tle Europy jest ona jedną z najniższych, w stosunku do średniej płacy. - Polski rząd nadrabia przez bardzo wysoką inflację relacje płaca średnia - płaca minimalna. Im wyższa płaca minimalna, tym więcej będzie maszyn i robotyzacji – uważa ekonomista. Petru zapowiada również: - Moją, naszą polityką jest to, by Polacy wysoko zarabiali, a płaca minimalna dotyczyła tylko tych, którzy muszą ją otrzymać. Jego zdaniem płaca minimalna nie może być dominującą.

Co z podatkami? - Proste i niskie podatki powodują, że wtedy nie ma szarej strefy – mówi Gość Radia ZET. - Jeśli widzimy, że to idzie na usługi publiczne, to jesteśmy w stanie płacić. Taka jest zasada – dodaje.

Pieniądz cyfrowy? „To będzie następowało naturalnie. Dziś nie jesteśmy gotowi”

Pytany przez słuchacza o pieniądz cyfrowy, Ryszard Petru ocenia, że na razie jako kraj nie jesteśmy na to zupełnie gotowi. - To będzie następowało naturalnie – uważa Petru i dodaje, że dziś sobie tego nie wyobraża. - Dużo lat jeszcze musi upłynąć, by gotówka w sposób naturalny zniknęła – komentuje ekonomista.

Ryszard Petru o Marszu Miliona Serc: Ja idę. Nie postrzegam tego jako marsz PO, tylko marsz opozycji. Chcę być widoczny

- Ja idę na marsz. Nie postrzegam tego jako marsz PO, tylko jako marsz opozycji. Chcę być na tym marszu widoczny – zapowiada Ryszard Petru, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o marsz 1. października, organizowany przez Platformę Obywatelską. Liderzy Trzeciej Drogi, z której do Sejmu kandyduje Petru, zapowiedzieli, że wezmą udziału w marszu. – Nie kwestionuję decyzji liderów. Liderzy uważają, że nie chcą być na marszu. Ja będę. Nie ma żadnego konfliktu – komentuje w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Zdaniem Gościa Radia ZET, „są momenty, kiedy trzeba pokazać, że opozycja jest razem w dużych sprawach, a różni się bardzo istotnie w kwestiach gospodarczych”. Nie ma żadnego konfliktu.

- Krytykował pan rozdawnictwo, a wchodzi pan do partii, która chce rozdawać akademiki za złotówkę. Jakie to uczucie zostać socjalistą? – pyta internauta.

- Ważne, żeby akademik był dostępny. Jestem za tym, by samorządy czy uczelnie je dofinansowywały. Jeśli będzie to możliwe za złotówkę, to ok – odpowiada Gość Radia ZET.

- Przepracował pan 30 godzin w ramach wolontariatu i złożył oświadczenie, by zostać kandydatem PL2050 w wyborach? – pyta słuchacz.

- Tak. Bezpłatne wykłady dla młodzieży. Potraktowałem to jako wolontariat. Przez całe życie to robiłem, włącznie ze spotkaniami z małymi dziećmi, promocją książek. Bezpłatnie – mówi polityk.

- Wiele osób mówi, że powinien pan przejąć partię Hołowni. Ma pan taki plan? – pyta internauta.

- Nie mam takich planów. Jestem skromnym kandydatem na posła z 40. miejsca z Warszawie. Zależy mi, by opozycja wygrała, gospodarka była dobrze zarządzania, pieniądze nie były marnotrawione, jak obecnie – zapewnia Ryszard Petru.

RadioZET/MA