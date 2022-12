Gość Radia ZET dodaje, że zachowanie Solidarnej Polski, która otwarcie krytykuje premiera jest nie do pomyślenia i „świat stoi na głowie”. - Nie znam rządu na świecie, w którym wiceminister mówiłby, że jego szef się nie nadaje – komentuje polityk opozycji.

„Za chwilę Morawiecki przyjdzie do PO na wspólne oglądanie meczu”

- Patrzę na tych posłów PiS, tych ministrów PiS – oni się już po prostu nienawidzą. Nie patrzą na siebie. To ludzie, którzy zużyli się w tej władzy, zatracili w konfliktach – mówi gość Bogdana Rymanowskiego. Zdaniem Tomasza Siemoniaka dobrze byłoby, gdyby Zjednoczona Prawica przestała już rządzić, bo „najwyraźniej nie mają już na to siły”. - Ostatni rok AWS – teraz będzie się to sprawdzało jeden do jednego. Za chwilę Morawiecki przyjdzie do PO na wspólne oglądanie meczu. Ten człowiek nie ma granic – mówi Siemoniak.

Pytany przez prowadzącego o to, dlaczego PO nie poparła poprawki do uchwały, która uznaje Rosję za państwo sponsorujące terroryzm, wiceszef Platformy odpowiada, że chodzi o zasady. - Wcześniej wszystkie kluby, także PiS, uzgodniły treść uchwały. Przedstawiciele wszystkich klubów to poparli, po czym Macierewicz wrzuca poprawkę, a PiS łamie dane słowo, więc oburzeni takim traktowaniem Sejmu wyciągnęliśmy karty – wyjaśnia Tomasz Siemoniak. Poprawka „wrzucona” przez Antoniego Macierewicza w ostatniej chwili dotyczy zapisu, że Rosja odpowiedzialna jest za katastrofę smoleńską. - Tego nie wiemy i nikt tego nie wykazał. Gdyby Macierewicz uczciwie podchodził do tematu, to pojawiłby się temat w komisji – dodaje Gość Radia ZET. Zaznacza, że Macierewicz zburzył Sejmową zgodę i dodaje: - Pytanie, w czyim działa interesie. Zdaniem Siemoniaka, były szef MON jest w Prawie i Sprawiedliwości „jakąś nietykalną osobą”. - Przez 4,5 roku ma służbowy samochód z ochroną, choć nie ma do tego prawa, dostaje order od prezydenta. To, co robi w ostatnich latach jest absolutną niegodziwością – uważa wiceszef PO.

Premier na komisji z PSL? „Teatr. Zabawa państwem w piaskownicy”

Pytany o Mateusza Morawieckiego, który nagle pojawił się na posiedzeniu zespołu ds. energii odnawialnej, w którym dominuje PSL, Tomasz Siemoniak odpowiada, że to jest „teatr”. - Robi to po to, by wysłać Ziobrze sygnał, że ja rozmawiam z PSL. Zaraz Ziobro wyśle jakiś sygnał. Zabawa państwem w piaskownicy – ocenia wiceprzewodniczący PO. Dodaje, że gdyby premier rzeczywiście chciał przeforsować ustawę dot. energii wiatrowej, to doprowadziłby do skierowania jej pod obrady. Zapowiada również, że Platforma poprze tę ustawę „bez żadnego spotykania”. Znak współpracy PSL z PiS? - Mam zaufanie do PSL. Na taką taniochę na pewno się nie nabiorą – komentuje Tomasz Siemoniak.

Krótka piłka: Oddam MON Sikorskiemu, Tusk rządzi twardą ręką i żelazną miotłą

- Za awans do rundy pucharowej Mundialu, Michniewicz powinien pozostać trenerem? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Tak – uważa Tomasz Siemoniak.

- Błaszczak nie jest z mojej bajki, ale szanuję jego robotę na rzecz uzbrojenia polskiej armii? – pyta prowadzący.

- Nie – mówi polityk opozycji.

- Jeśli trzeba będzie – oddam MON Sikorskiemu w nowym rządzie? – pyta dziennikarz.

- Tak – deklaruje były minister obrony.

- Hołownia to główny hamulcowy jednej listy opozycji? – pyta gospodarz programu.

- Nie – ocenia Gość Radia ZET.

- Tusk jest wybitnym liderem i dlatego rządzi PO twardą ręką i żelazną miotłą? – pyta Rymanowski.

- Tak – odpowiada Siemoniak.

Siemoniak: Tusk trzyma miotłę, a ja szufelkę

- Donald Tusk jest ostro atakowany, skupia na sobie ogromną uwagę opinii publicznej, jest chyba najbardziej znanym polskim politykiem, obok Kaczyńskiego. Wyrazisty lider. Krytykowano nas za niewyrazistych, wrócił wyrazisty i miotłą działa. Jest wybitny – mówi Tomasz Siemoniak. - Tusk trzyma miotłę, a ja szufelkę – śmieje się polityk.

Tomasz Siemoniak: Francja jest do ogrania. Porażka Niemców? Mam złośliwą satysfakcję

- Nikomu nie życzę źle w piłce. Ale pewien rodzaj złośliwej satysfakcji mam. Piłka ma ten urok, że, gdy wielcy odpadają, ci średnio-mniejsi mogą się cieszyć – komentuje Gość Radia ZET Tomasz Siemoniak, pytany o Niemców, którzy odpadli z Mundialu. Polityk dodaje również, że wszyscy byli przytłoczeni stylem gry polskiej reprezentacji podczas meczu z Argentyną, ale jego zdaniem „jeszcze wszystko przed nami”. - Wierzę, że mecz z Francją jest jednym z najważniejszych w historii polskiej piłki. Nie jesteśmy na straconej pozycji. Francja jest do ogrania – uważa gość Bogdana Rymanowskiego.

Siemoniak: 50 proc. kobiet na listach PO

- 50 proc. na listach PO będą miały kobiety – tak zapowiada Donald Tusk. Taka będzie decyzja formalna w odpowiednim momencie – mówi wiceszef Platformy, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - Chcemy być partią, w której jest bardzo dużo kobiet i nasze listy otwieramy dla kobiet – dodaje Tomasz Siemoniak.

Jedna lista opozycji? „Kaczyński z Ziobrą potrafili się porozumieć”

- Jako władze PO wezwaliśmy, by jedna lista opozycji powstała. Zero reakcji? Czasem trzeba poczekać, sprawy muszą dojrzeć. Czas jest bardzo istotnym czynnikiem. Im bliżej wyborów – tym presja będzie bardziej rosła – komentuje gość Bogdana Rymanowskiego. Siemoniak dodaje, że „pewne rzeczy dzieją się w ostatniej chwili, w ostatnich minutach”. - Jestem dobrej myśli. Nie będziemy naciskać i stawiać kogoś pod ścianą – mówi wiceprzewodniczący PO. Jego zdaniem „to będzie wielki sprawdzian dojrzałości polskiej polityki po stronie opozycyjnej”. - Po tamtej stronie prezes Kaczyński pokłócił się z Ziobrą, rozeszli się, a potrafili się porozumieć w 2015 – komentuje Gość Radia ZET.

- Dlaczego Ukraina tak skutecznie opiera się Rosji – bo ma własny, mocny przemysł obronny i my też musimy tak myśleć – uważa były minister obrony. Dodaje, że musimy mieć silny przemysł obronny. – A PiS najpierw doprowadził do totalnego upadku – 7 zarządów, areszty, Misiewicze, PGZ nie jest w stanie za wiele zrobić – mówi polityk opozycji. - Jesteśmy za silną armią, a nie za nawalanką, że ten zrobił to, a tamten tamto – komentuje Siemoniak.

- Jedna bateria Patriot to ogromna jednostka wojskowa. Ok. 200-300 osób. Jak widziałem w Japonii rozwiniętą baterię Patriot, to z wszystkimi przyległościami to ogromna jednostka wojskowa – tłumaczy Tomasz Siemoniak.

Proszony przez słuchacza o wymienienie choć jednej dotrzymanej obietnicy przez PO, wiceszef partii wylicza: - Polityka prorodzinna, przedszkole za złotówkę, darmowe podręczniki, wydłużenie urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski, zawieszenie poboru. Jego zdaniem można mnożyć takie przykłady.

