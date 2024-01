Przemysław Wipler: Składam interpelację, by sprawdzić tortury za rządów Kaczyńskiego

Przemysław Wipler Gościem Radia ZET w piątek

Przemysław Wipler uważa, że nie służba więzienna nie może dbać o zdrowie i życie człowieka wbrew niemu. - Rozumiem, że lekarze często podają pokarm, ale np. osobom nieprzytomnym, które nie mogą swojej woli wyrazić. A tu mamy przypadek osoby przytomnej, która jest w stanie wyrazić swoją wolę – dodaje Gość Radia ZET. Kamiński torturowany dokarmianiem, jak mówi prezes PiS? - Jeśli Jarosław Kaczyński mówi, że to są tortury, to ja w interpelacji, którą prawdopodobnie złożę już dziś, zapytam, czy w latach 2015-2023 były przypadki przymusowego karmienia więźniów i ile ich było, czy za rządów Kaczyńskiego i jego ekipy były tortury stosowane – zapowiada Wipler z Konfederacji.

„Nieludzkie łamanie praw człowieka”

Gość Radia ZET przytacza również przykład wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2006 roku. - Tam chodziło o przypadek, kiedy skarżący skarżył się, że włożono mu przez nos rurę do żołądka i podawano mu różne środki – opisuje poseł. Jego zdaniem sytuację obu panów można porównać. - Przymusowo włożono rurę do nosa i podawano jakieś środki, nieważne czy wymiotne czy żywienie, kiedy człowiek nie chce jeść i ma takie prawo moralne, karmienie go na siłę jest nieludzkim łamaniem praw człowieka – mówi Przemysław Wipler.

Wipler o Hołowni: Zachowuje się coraz bardziej jak prowadzący największy w Polsce serwis patostreamingowy

Pytany o swoją wypowiedź na temat tego, że polityka to show biznes dla brzydkich ludzi, polityk Konfederacji tłumaczy: - Zacytowałem Rogera Stone’a, amerykańskiego stratega politycznego, człowieka, który przekonał Trumpa do kandydowania. Dodaje, że niektórzy jego koledzy właśnie tak się zachowują. - Posłowie, którzy słyną z lansu, a nie z pracy apelują do rządu, żeby zajął się pracą, a nie lansem, to jest to właśnie przykład tego, że polityka jest show biznesem dla ludzi, którzy nie sprawdziliby się w teatrze, telewizji i wylądowali w Sejmie – uważa poseł. Dopytywany przez prowadzącego o to, co w takim razie on robi w polityce, Gość Radia ZET odpowiada: - Czasami się właśnie zastanawiam. Wczoraj rozglądałem się dookoła i pomyślałem sobie „I co ja robię tuuu, co ja tutaj robię?”

Przemysław Wipler ocenia również, że „marszałek Hołownia zachowuje się coraz bardziej jak prowadzący największy w Polsce serwis patostreamingowy na Youtube’ie”. Dlaczego? - Jak czasem zobaczymy jaki jest kontent, to można się zastanawiać, czy to serwis streamingowy czy patostreamingowy – mówi poseł. Wipler zaznacza, że Hołownia obiecywał 2 rzeczy – likwidację zamrażarki sejmowej i likwidację barierek sprzed Sejmu. - Barierki przed Sejm wróciły, była to pochopna zapowiedź. Zamrażarka – Konfederacja zgłosiła jako pierwsza projekt kwoty wolnej do 60 tys. i nadal nie rozpoczęły się prace nad projektem – mówi Gość Radia ZET.

Wipler o łamaniu konstytucji: Jak dalej tak pójdzie, to Tusk i jego ekipa pójdą dalej

Pytany o konstytucję, polityk Konfederacji odpowiada, że „nie przestała obowiązywać, tylko jest słaba, źle napisana, łatwo ją łamać i niszczyć państwo”. Pokazali to Jarosław Kaczyński i jego ekipa, a twórczo rozwinęli to obecni rządzący. Jak dalej tak pójdzie, to Tusk i jego ekipa pójdą dalej – uważa Przemysław Wipler. Jego zdaniem np. Adam Bodnar wprost łamie prawo.

Przemysław Wipler na prezydenta Warszawy? „Pomidor”

- Czy Grzegorz Braun powinien odejść z polskiej polityki? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie. To wyborcy zdecydują, czy powinien być w polityce czy nie – odpowiada poseł Konfederacji.

Aż 71 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl ocenia, że Braun powinien odejść.

- Pigułka „dzień po” bez recepty jest ok? – pyta prowadzący.

- Nie – ocenia polityk.

- Nowa partia Korwin-Mikkego pogrąży Konfederację? – pyta Rymanowski.

- Nie – uważa Gość Radia ZET.

- Wystartuję na prezydenta Warszawy? – pyta gospodarz programu.

- Pomidor… nie wiem. Tego rodzaju decyzje… nie palę się do czegoś takiego. Będziemy startować w szerszej koalicji. Prowadzimy poważne rozmowy z poważnym środowi9skiem samorządowym – odpowiada Gość Radia ZET.

Przemysław Wipler: Mentzen będzie liderem prawicy XXI wieku, może kandydatem na prezydenta. Warszawa? Musiałby się wydarzyć Armagedon, żeby Trzaskowski przegrał

- Sławomir Mentzen będzie startował w prawyborach w Konfederacji. Mamy pewnie 3 pretendentów w Konfederacji, jeśli chodzi o wybór naszego kandydata na prezydenta – zapowiada polityk Konfederacji, w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - Będę go wspierał rękami i nogami, by był naszym kandydatem w wyborach prezydenckich – dodaje Przemysław Wipler, bo – jak ocenia – „to facet, który będzie liderem prawicy XXI wieku”. Co z wynikiem Krzysztofa Bosaka? – Świetny, bardzo mu kibicuję, ale jeśli dochodzimy do konkurencji Bosak-Mentzen, to ja jestem team Mentzen – komentuje w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

A co z wyborami w Warszawie? - Musiałby się wydarzyć jakiś absolutny Armagedon, żeby Rafał Trzaskowski przegrał w Warszawie. Komorowski nie był tak oczywistym faworytem w 2015, jak Trzaskowski jest w Warszawie – uważa poseł Wipler.

Przemysław Wipler nie wyklucza także koalicji samorządowej Konfederacji z Bezpartyjnymi Samorządowcami. - My nie jesteśmy partią samorządową, która ma dziesiątki tysięcy działaczy, silnie rozbudowane struktury na poziomie gminnym. Jesteśmy partią młodą, wąską pod względem kadrowym – komentuje Gość Radia ZET.

„Był dobry plan i w ten plan z boku wjechał pociągiem Korwin-Mikke odwalając to, co odwali”

Dopytywany o elektorat Konfederacji, polityk tłumaczy: - To tak, jakbyś miał stadion Legii i jedni uważają, że wystarczy, że jest fajna atmosfera na Żylecie, a inni chcieliby, żeby również sektor rodzinny był zapełniony. - Ja bym chciał, żeby sektor rodzinny był zapełniony, a nie tylko twardzi kibole świetnie się bawili na Żylecie – dodaje Wipler. Dlaczego Konfederacja uzyskała słaby wynik w wyborach parlamentarnych? - Przegraliśmy z uwagi na to, że był dobry plan i w ten plan z boku wjechał pociągiem Korwin-Mikke odwalając to, co odwalił – uważa Gość Radia ZET.

Wipler: Poseł koalicji rządzącej powiedział mi, że rządzi ten, kto ma służby i policję

Poseł Konfederacji wspomina również swoją rozmowę z politykiem rządzących. -Jeden z posłów koalicji rządzącej powiedział mi z uśmiechem, że rządzi ten, kto ma służby i policję. Mi się nie podoba życie w kraju, w którym ktoś mi mówi coś takiego z uśmiechem. Człowiek, który mnie przeraża – mówi Gość Radia ZET. Jego zdaniem PiS ukształtowało prokuraturę tak, by przegrana ekipa wciąż miała tam wpływy. - Ale ja nie chcę, by wymienić kumpla ministra Ziobry na kumpla ministra Bodnara. A o to im przecież chodzi – mówi Wipler.

Przemysław Wipler o marihuanie: Córki chodzą do liceum, które skończył Mata, więc mam wyobrażenie

Pytany przez słuchacza o dostęp do marihuany, członek parlamentarnego zespołu przyznaje, że niewiele na razie się w tej sprawie dzieje. Dodaje jednak, że „kto chce w chwili obecnej sięgać, to sięga”. - To używka tańsza, niż alkohol w chwili obecnej. Moja najstarsza córka za tydzień będzie tańczyła na studniówce, a druga jest III liceum. Obie chodzą do liceum Batorego, które skończył Mata, więc mam wyobrażenie, jak używki są dostępne – opowiada Przemysław Wipler. Poseł uważa, że generalnie używki psychoaktywne są groźne i nie ufa tego rodzaju zabawom, jednak zaznacza, że Konfederacja jest za wolnością w tej sprawie. - Krzywdzenie człowieka prawnie, bo popełnił błąd, łamanie ludziom życia, bo posiadali używki… - komentuje gość Bogdana Rymanowskiego.

