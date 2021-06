Naukowcy odkryli nowy gatunek dinozaura. "Wysoki jak dwupiętrowy budynek"

Dinozaur należał do grupy tyranozaurów, zauropodów, które żyły prawie 100 mln lat temu i był jednym z największych, jakie kiedykolwiek chodziły po Ziemi. Jego wysokość oszacowano na 5 do 6,5 metrów, zaś długość - na 25 do 30 metrów, co czyni go największym znanym dinozaurem żyjącym w Australii.

- Jest tak długi jak boisko do koszykówki i tak wysoki jak dwupiętrowy budynek - poinformowali naukowcy z Muzeum Historii Naturalnej Eromanga (ENHM).

Naukowcy odkryli nowy gatunek dinozaura

Jego skamieniałości, nazwane przez naukowców "Cooper", odkryto w 2006 roku na rodzinnej farmie w basenie Eromanga, 1,6 tys. km na zachód od Brisbane. Paleontolog z Queensland Museum Scott Hocknull powiedział, że potwierdzenie przynależności Coopera do nowego gatunku było wynikiem "bardzo długiego i żmudnego procesu".

W ramach badań, których wyniki opublikowano w poniedziałek w czasopiśmie naukowym "PeerJ", porównywano kości dinozaura z kośćmi przedstawicieli zbliżonych gatunków. - Odkrycia, takie jak to, to tylko wierzchołek góry lodowej - powiedział Hocknull, wskazując, że na obszarze, na którym znaleziono Coopera, może być więcej skamielin dinozaurów.

Największym odkrytym kiedykolwiek dinozaurem jest tzw. "tytan z Patagonii", Patagotitan mayorum, odkryty w Argentynie i opisany w 2017 roku. Paleontolodzy oszacowali, że mógł ważyć 70 ton (czyli tyle, ile około 10 słoni afrykańskich) i mierzyć 37 metrów długości i 8 metrów wysokości.

