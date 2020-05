Ostatni superksiężyc w 2020 roku. Przed nami Kwiatowa Pełnia

Superksiężyc w maju będzie ostatnią okazją do obserwacji tego zjawiska w 2020 roku. Zbliżająca się pełnia, nazywana także "Kwiatowym Księżycem" lub "Kwiatową Pełnią", będzie wyjątkowo jasna. Widok może nam niestety popsuć pogoda i utrzymujące się zachmurzenie.

Superksiężyc to potoczna i astrologiczna nazwa Księżyca w pełni, znajdującego w syzygijnym perygeum swojej orbity. Księżyc osiąga wówczas najmniejszą odległość od Ziemi. Według danych NASA w tym położeniu Księżyc dla obserwatorów jest do 14 proc. większy i świeci do 30 proc. jaśniej niż w apogeum.

Superksiężyc na ogół możemy obserwować tylko raz w roku, jednak w 2020 mieliśmy okazję podziwiać niezwykłą pełnią już dwukrotnie. W tym tygodniu będziemy mieli ostatnią okazję.

Superksiężyc 2020. Kwiatowa pełnia. Kiedy można oglądać?

Kwiatowy Księżyc pojawi się na naszym niebie już 7 maja 2020 roku o godz. 12.45 czasu polskiego. To godzina, która uniemożliwi nam obserwacje, jednak Superksiężyc będzie widoczny łącznie od 6 do 9 maja.

Tym razem przeszkodzić nam może pogoda i utrzymujące się zachmurzenie. Optymistyczne jest to, że od 6 maja pogoda ma się poprawiać, więc szanse, że uda nam się dokładnie zaobserwować Kwiatowy Księżyc, są spore.

Kwiatowy Księżyc. Skąd taka nazwa?

Nazwa majowej pełni Księżyca nawiązuje do wierzeń rdzennych Amerykanów, którzy zjawisko to łączyli z wiosennym rozkwitem roślin i wzrostem.

Jak podaje NASA, druga pełnia wiosny, była nazywana przez plemiona Algonquin z północno-wschodnich rejonów Stanów Zjednoczonych Księżycem Kwiatów z powodu obfitego kwitnienia roślin o tej porze roku. Inne nazwy to Księżyc Sadzenia Kukurydzy i Księżyc Mleczny.

