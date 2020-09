Wielkie osiągnięcie w świecie nauki. Sklonowano kolejne zwierzę

W USA naukowcy sklonowali konia Przewalskiego, czyli ostatni żyjący gatunek "dzikich koni". To ogromne osiągnięcie, które może ocalić zagrożony wyginięciem gatunek.

Rzadka rasa konia Przewalskiego została sklonowana. Dzięki temu osiągnięciu możliwe będzie ocalenie tego zagrożonego gatunku. Sklonowany koń Przewalski urodził się 6 sierpnia w zoo w San Diego. W sieci pojawiło się jego zdjęcie.

Naukowcy w USA sklonowali konia Przewalskiego

Koń Przewalski to rasa uznawana za ostatni dziko żyjący gatunek koni na świecie. Zwierzęta te wymarł na wolności — gatunek więc został uznany na krytycznie zagrożony. Naukowcy, którzy sklonowali konia Przewalskiego, wierzą, że będzie mógł on przyczynić się do uratowania swojego gatunku.

Jak czytamy na stronie theanimalfacts.com, koń, z którego sklonowano źrebię, zmarł w 1998 roku. "Zaawansowane technologie reprodukcyjne, w tym klonowanie, mogą uratować gatunki, umożliwiając nam przywrócenie różnorodności genetycznej, która w przeciwnym razie zostałaby utracona z czasem” - powiedział Ryan Phelan, dyrektor Revive & Restore. Gdy zwierzę dorośnie, zostanie przeniesione do San Diego Zoo Safari Park. Tam przyłączy się do stada koni Przewalskiego.

RadioZET.pl/The Animal Facts