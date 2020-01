To koniec marzeń o wyprawie na Marsa? Katastrofalne wyniki eksperymentu

Naukowcy opisali niezwykły eksperyment przeprowadzony na orbicie Ziemi. Niestety, nie przebiegł on do końca tak, jak planowała NASA - pisze piątkowa "Gazeta Wyborcza". I dodaje "stawia to pod znakiem zapytania możliwość dalekich podróży w kosmosie".

Jak podaje gazeta, o zagrożeniu informuje "The New England Journal of Medicine", najbardziej prestiżowy magazyn medyczny na świecie.

"Od czasu ogłoszenia planów powrotu na Księżyc i wyprawy na Marsa większość eksperymentów medycznych na orbicie w ten czy inny sposób dotyczy dalekich podróży (choć naukowcy próbują je wykorzystać również w codziennej, ziemskiej, praktyce). Tak było i tym razem" - podaje "GW".

Dodano, "w doświadczeniu udział wzięło jedenaścioro zdrowych astronautów (dziewięciu mężczyzn i dwie kobiety), którzy podczas swoich misji spędzili dłuższy czas (przeciętnie siedem miesięcy) w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS)".

Celem było sprawdzenie, jak w stanie nieważkości zachowują się płyny w ludzkim ciele. Jednym z elementów eksperymentu - badanie budowy i funkcjonowania żyły szyjnej wewnętrznej, głównego naczynia odprowadzającego krew z twarzy, jamy czaszki i szyi. Gazeta Wyborcza

Zaznaczono, że "u wszystkich astronautów zarówno przed startem, w trakcie pobytu na orbicie (w 50. i 150. dniu), jak i po powrocie na Ziemię wykonano badanie ultrasonograficzne (w różnych pozycjach) naczyń szyjnych.

Podkreślono, że "już pierwsze wyniki testów opublikowane dwa miesiące temu na łamach +JAMA+ wzbudziły zaniepokojenie.

Okazało się, że podróż kosmiczna, przebywanie w stanie nieważkości, jest w stanie zahamować normalny przepływ krwi, a nawet sprawić, by czasami krew ta płynęła w odwrotnym kierunku! Zaobserwowaliśmy to u sześciu astronautów. To duży problemy, jeżeli rozpatrujemy go w kontekście długo trwających misji, jak np. planowana na Marsa.

- mówił wówczas dr Michael Stenger z Laboratorium Układu Krążenia w Centrum Kosmicznym Johnsona w Houston, główny autor pracy.

Dodano, że "największy niepokój wzbudził przypadek astronauty (jego nazwiska nie podano), u którego podczas misji na orbicie w lewej żyle szyjnej wewnętrznej zauważono coś, co przypominało w pełni uformowany zakrzep". "Badanie powtórzono, a jego wyniki oceniało, niezależnie od siebie, dwóch radiologów na Ziemi. Ich diagnoza brzmiała jednoznacznie - to jest zakrzep. A pojawił się on, przypomnijmy, po ledwie 50 dniach pobytu w kosmosie u całkiem zdrowego człowieka (bo generalnie na orbitę wysyła się najzdrowszych z najzdrowszych)" - zaznaczono.

