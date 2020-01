Symboliczny Zegar Zagłady znów ruszył. Jego wskazówki zostały właśnie przesunięte o 20 sekund do przodu. Oznacza to, że jesteśmy coraz bliżej katastrofy, a od zagłady dzieli nas już tylko 100 sekund.

Zegar Zagłady (ang. Doomsday Clock) tyka, a jego wskazówki są już niebezpiecznie blisko północy. To właśnie wybicie godziny 12:00 ma oznaczać nasz koniec, zagładę ludzkości.

Odpowiedzialny za symboliczny czasomierz Zarząd Bulletin of the Atomic Scientists przekazał w oświadczeniu, że "ludzkość jest teraz najbliżej północy od 1947 roku". To rok, gdy zegar został stworzony.

Wskazówki Zegara Zagłady zostały przesunięte do przodu 23 stycznia w Waszyngtonie. ‧ fot. EVA HAMBACH/AFP/East News ‧ fot. EVA HAMBACH/AFP/East News

Zegar Zagłady przyspieszył. Do północy zostało 100 sekund

Wskazówki przesunięto w czwartek o 20 sekund do przodu, a zegar wskazuje obecnie tylko 100 sekund do północy. Naukowcy podkreślają, że mówią o sekundach, a nie minutach, by "podkreślić potrzebę działania”.

Dlaczego wskazówki zegara zostały przesunięte? To z uwagi na rosnące zagrożenia egzystencjalne. Według naukowców rośnie zagrożenie wojną nuklearną i zmianami klimatu. Ich zdaniem sytuację pogarsza cybernetyczna wojna informacyjna, która podważa zdolność społeczeństwa do reagowania. - Stawiamy czoła prawdziwej sytuacji kryzysowej, absolutnie niedopuszczalnego stanu rzeczy na świecie, który wyeliminował wszelkie marginesy błędu i dalszych opóźnień - mówi Rachel Bronson, prezydent i dyrektor generalny Bulletin of the Atomic Scientists.

Wskazówki Zegara Zakłady nie ruszyły się w 2019 roku. W 2018 roku zostały przesunięte do 120 sekund do północy. Rok wcześniej zegar pokazywał dwie minuty i 30 sekund przed północą.

RadioZET.pl/Bulletin of the Atomic Scientists/Livescience.com