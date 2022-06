IMGW ostrzega przed burzami z gradem. "Porywy wiatru do 70 km/h"

Jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), "prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h". Miejscami spodziewany jest grad. Synoptycy prognozują prawdopodobieństwo wystąpienia burz z gradem na 80 proc.

Alert obowiązuje w pasie od Ostrołęki poprzez Warszawę, Radom, Kielce po południowe krańce Polski - obejmujące m.in. rejon Rybnika, Bielsko-Białej, Nowego Sącza, Krosna. Wskazano, że w województwach: śląskim, małopolskim i podkarpackim aktywność burz największa będzie w godzinach wczesnoporannych oraz po południu i wieczorem. W centrum kraju alert obowiązuje w środę do wczesnych godzin porannych, a na południu - do późnych godzin wieczornych.

IMGW ostrzega przed burzami. Prognoza pogody na środę

Jak informuje IMGW, przeważający obszar Europy jest w obszarze obniżonego ciśnienia z układami frontów atmosferycznych, jedynie krańce południowo-zachodnie znajdują się w zasięgu klina Wyżu Azorskiego. Polska pozostaje pod wpływem odsuwającego się na północ niżu z ośrodkiem nad Danią, w strefie pofalowanego frontu. Pozostajemy w dość ciepłym i wilgotnym powietrzu polarnym morskim, jedynie nad Pomorze napłynie nieco chłodniejsze powietrze.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hPa i nieznacznie będzie się wahać. W środę zachmurzenie będzie umiarkowane, a na wschodzie i północnym zachodzie duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 25 mm, na obszarze od Małopolski po Podlasie lokalnie do 35 mm.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 22 do 25 stopni Celsjusza. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, nad morzem od 17 st. C do 19 st. C, cieplej na południowym wschodzie od 26 st. C do 28 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych oraz zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.

RadioZET.pl/PAP