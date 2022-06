Groźne zjawiska zepsują nam pogodę. IMGW ostrzega: będzie niebezpiecznie

Burze z gradem popsują pogodę w Polsce. Wiele wskazuje na to, że niebezpieczna aura będzie nam towarzyszyć przez kilka najbliższych dni. - W poniedziałkowe popołudnie na zachodzie kraju należy się spodziewać burz, którym będą towarzyszyć lokalne opady deszczu do 15 milimetrów oraz porywy wiatru do 65 km/h - powiedział PAP synoptyk IMGW Jakub Gawron. Dodał, że temperatura maksymalna w ciągu dnia sięgnie 26 st. C w centrum kraju.

We wtorek 7 czerwca burze spodziewane są już od 7.30, przede wszystkim we wschodnich i centralnych województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim i łódzkim. W tych regionach ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą obowiązywać nieprzerwanie do piątku.

Burze z gradem. IMGW wydaje ostrzeżenia

"We wtorek dynamiczna pogoda przesunie się w kierunku wschodnim. Te zjawiska są najbardziej prawdopodobne w pasie od Kujaw, Warmii, Mazur i Podlasia, przez Mazowsze, Kujawy, Wielkopolskę, Łódzkie, Dolny i Górny Śląsk oraz Małopolskę. Czynnikiem inicjującym konwekcje okaże się wędrujący front chłodny i prawdopodobna linia zbieżności wiatru przed nim. Szczególnie liczne chmury konwekcyjne z opadami i wyładowaniami są prognozowane na obszarze od Mazowsza po Opolszczyznę i Małopolskę" - ostrzegają FaniPogody.pl.

- Miejscami przelotne opady deszczu i burze, w trakcie których ponownie może wystąpić grad i intensywne opady deszczu do 25 mm - przestrzegają synoptycy IMGW.

W środę burze spodziewane są na Podkarpaciu, a w czwartek w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Ostrzeżenia IMGW są przez synoptyków na bieżąco aktualizowane.

"Ich natężenie miejscami może być umiarkowanie/duże. Zdarzyć mogą się opady gradu do 2, 2,5 cm, ulewy do 30 mm, wiatr do 70-80 km/h" - podaje portal FaniPogody.pl.

RadioZET.pl/ Luiza Łuniewska (PAP)/ FaniPogody.pl