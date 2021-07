Burze z gradem i ulewne deszcze. Mieszkańcy dostali alerty RCB

Alert RCB. Ostrzeżenia zostały w poniedziałek po południu wydane dla części województwa podkarpackiego. Już wcześniej ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia, wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 60 mm do 70 mm lokalnie do 80 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad" – ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Alert RCB. Ostrzeżenia przed burzami z gradem dla mieszkańców jednego regionu

RCB przypomina, by przed burzą usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, zamknąć okna i drzwi. Najlepiej pozostać w domu, a jeśli to niemożliwe, to znaleźć bezpieczne schronienie.

Skutki burz mogą sprawić, że stracimy dostęp do prądu – na taką okoliczność warto przygotować oświetlenie zastępcze – np. latarki z zapasem baterii. Alert RCB został po południu wysłany do osób przebywających w województwie podkarpackim – w powiatach: bieszczadzkim, brzozowskim, jarosławskim, jasielskim, Krośnie, krośnieńskim, leskim, lubaczowskim, łańcuckim, przemyskim, Przemyślu, przeworskim, rzeszowskim, Rzeszowie, sanockim, strzyżowskim.

RadioZET.pl/Gov.pl