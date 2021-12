Alert RCB dla 6 województw. Wiatr może wiać z prędkością 100 km/h

Alert RCB został wydany w związku z silnym wiatrem w środę i czwartek. Ostrzeżenia obowiązują w sześciu województwach. Wcześniej przed anomaliami pogodowymi w tych regionach ostrzegał IMGW. Powodem jest groźny niż Daniel, który zbliża się do Polski.

Alert RCB, czyli Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, dotyczy woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części woj. wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego. RCB ostrzega przed konsekwencjami silnego wiatru: możliwymi przerwami w dostawach prądu, porwaniu przez żywioł niezabezpieczonych rzeczy oraz ewentualnych utrudnieniach komunikacyjnych.

Zaniepokojenie meteorologów dotyczy niżu Daniel, który zbliża się do Polski. IMGW (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) wydał w środę ostrzeżenia drugiego stopnia przed wichurami. Ostrzeżenia obejmują 13 powiatów: białogardzkiego, goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, łobeskiego, polickiego, sławieńskiego, świdwińskiego oraz dla Szczecina, Świnoujścia i Koszalina.

Niż Daniel nad Polską. Ostrzeżenia IMGW i alerty RCB

Instytut prognozuje, że wystąpi tam silny wiatr o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h. Jego porywy w większości miejsc wyniosą do 100 km/h, a w pasie nadmorskim - nawet do 110 km/h. Najmocniej wiać będzie między godz. 22 wieczorem a godz. 4 nad ranem.

Dla pozostałych powiatów województwa zachodniopomorskiego wydano ostrzeżenia stopnia pierwszego. Obowiązują one także w kilku powiatach województwa śląskiego oraz podkarpackiego. Tam wiatr w porywach osiągnie do 75 km/h.

Według prognozy przygotowanej przez Jakuba Gawrona z IMGW, w środę od zachodu na wschód nad Polską przesuwa się ciepły front atmosferyczny, któremu towarzyszy strefa opadów śniegu przechodzącego w deszcz. - Przesuwanie się niżu spowoduje wzrost siły wiatru, który na zachodniej połowie kraju będzie już dość silny i wiejący z prędkością do 60 km/h. Na Pomorzu Zachodnim pod wieczór siła wiatru wzrośnie do 70 km/h - powiedział Jakub Gawron.

W nocy ze środy na czwartek spodziewane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na południu Polski. W całym kraju możliwe są opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a na północnym wschodzie w pierwszych godzinach nocy jeszcze śniegu. Temperatura minimalna od minus dwóch stopni na północnym wschodzie, około 2 stopni na zachodzie, do 4 stopni na południu i w centrum Polski. Nad morzem wiatr będzie wiał ze średnią prędkością 60 km/h, dochodząc w porywach do 110 km/h. W zachodniej połowie kraju siła wiatru będzie dochodziła w porywach do 75-80 km/h.

RadioZET.pl/PAP - Sonia Otfinowska, Marek Szczepanik