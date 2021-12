Daniel zbliża się do Polski. Wichury będą łamać drzewa i uszkadzać dachy

Niż Daniel zbliża się do Polski. Meteorolodzy ostrzegają, że potężna wichura może łamać drzewa, uszkadzać dachy i zrywać linie energetyczne. Gdzieniegdzie prędkość wiatru może osiągnąć nawet 110 km/h. Możliwe są przerwy w dostawach prądu oraz utrudnienia na drogach.

Niż Daniel zmierza do Polski znad Morza Północnego przez Danię. Jego apogeum spodziewane jest na noc z środy na czwartek (1/2/12). Nad morzem barometry pokażą tylko nieco powyżej 970 hPa. Duża różnica ciśnienia oznaczać będzie gwałtowne nasilenie się wiatru.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę 1 grudnia ostrzeżenia drugiego stopnia przed wichurami. Ostrzeżenia wydano dla 13 powiatów: białogardzkiego, goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, łobeskiego, polickiego, sławieńskiego, świdwińskiego oraz dla Szczecina, Świnoujścia i Koszalina.

Niż Daniel nadciąga z północy. Ostrzeżenia przed wichurami

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 100 km/h. W pasie nadmorskim porywy do 110 km/h. Najsilniejsze porywy wiatru przewiduje się pomiędzy godziną 22:00 a 04:00" – poinformowało w środę IMGW.

fot. WX Charts, Fanipogody.pl

Jak podają FaniPogody.pl, groźne porywy wiatru nie ominą również obszarów górskich i podgórskich, gdzie na stacjach IMGW-PIB może wiać powyżej 130 km/h. "Niebezpieczne porywy wiatru spełniające kryteria wichury wystąpią m.in na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim oraz Pomorzu i Wielkopolsce, Dolnym Śląsku oraz na Kujawach. Przypomnijmy, o wichurze mówimy wtedy, kiedy porywy wiatru przekraczają 72 km/h. Należy zachować szczególną ostrożność w czasie przemieszczania się samochodami przez większe kompleksy leśne" - podaje portal.

Portal TwojaPogoda.pl ostrzega przed zagrożeniami związanymi z silnym wiatrem. "Wichura może łamać drzewa, uszkadzać zadaszenia na budynkach i zrywać linie energetyczne. Możliwe są utrudnienia w ruchu drogowym, kolejowym, lotniczym i morskim, a także przerwy w dostawach prądu. Niebezpieczne porywy wiatru utrzymają się jeszcze w czwartek (2.12), najdłużej na północy i północnym wschodzie, aż do późnego popołudnia. Najszybciej wiatr osłabnie w regionach zachodnich i południowych, jeszcze w godzinach przedpołudniowych" - czytamy.

Ostrzeżenie obowiązuje do czwartku do godz. 9. Synoptycy IMGW szacują prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska na 90 procent.

RadioZET.pl/ IMGW/ FaniPogody.pl/ TwojaPogoda.pl