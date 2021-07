Alert RCB przed burzami, opadami deszczu i gradu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, aby zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr, liczyć się możliwością podtopień oraz przerwami w dostawach prądu.

Centrum zaleca także, aby podczas burz znaleźć bezpieczne schronienie. Od poniedziałku nadal obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia przed upałem oraz burzami z gradem.

Alert RCB przed burzami oraz deszczem i gradem. SMS-y dostają mieszkańcy trzech województw

Alerty dotyczą terenu całego kraju. Burzom towarzyszą wiatr - w porywach do 90 km/h - i grad. Na obszarze niemal całej Polski obowiązują alerty drugiego stopnia przed upałami oraz burzami z gradem. We wszystkich regionach kraju - z wyjątkiem woj. zachodniopomorskiego, gdzie obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia i południowych krańców Dolnego Śląska, gdzie nie ma alertów - synoptycy prognozują temperaturę maksymalną sięgającą od 29 st. C do 33 st. C. Natomiast temperatura minimalna w nocy z wtorku na środę będzie się wahać między 20 a 22 st. C.

Synoptycy IMGW ostrzegają jednocześnie przed burzami, którym towarzyszyć będą opady deszczu sięgające od 25 mm do 30 mm, a lokalnie nawet do 40 mm oraz wiatru w porywach do 90 km/h. Miejscami będzie także padać grad. W niektórych regionach kraju ostrzeżenia IMGW będą obowiązywać aż do czwartku. Instytut zastrzega, że w związku z dynamiczną sytuacją synoptyczną ostrzeżenia mogą ulec zmianie lub zostać wydłużone.

Burze utrudniają życie również mieszkańcom innych regionów. Po przejściu frontu burzowego przez województwo mazowieckie strażacy wyjeżdżali na interwencje 204 razy, w tym aż 108 w powiecie płockim - wynika z komunikatu Mazowieckiej Straży Pożarnej. "Do godziny 18 mazowieccy strażacy interweniowali 204 razy w związku z burzami. Najwięcej było ich w powiecie płockim - 108, Warszawie - 21, powiecie żyrardowskim - 14, warszawskim zachodnim - 8, pułtuskim - 8, gostynińskim - 7" - poinformowała straż. Nikt nie został ranny.

RadioZET.pl/PAP