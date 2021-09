Nadciągają burze z gradem. IMGW wydał ostrzeżenia

Burze z gradem zagrożą w piątek mieszkańcom dwóch województw – ostrzegł w komunikacie IMGW. Alerty pierwszego stopnia Instytut wydał dla województw zachodniopomorskiego oraz lubuskiego (oba w całości).

Burze z gradem w piątek po południu. Są ostrzeżenia IMGW

Jak podaje IMGW, prognozowane są lokalnie burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu do nawet 30 mm, a do tego wiatr, który osiągnie w porywach do 70 km/godz. Lokalnie może padać grad.

Niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą występować od godz. 17 w piątek, nawet do godz. 3 w nocy w sobotę. Prawdopodobieństwo ich pojawiania się określono na 80 proc.

RadioZET.pl