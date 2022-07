Do Polski płynie chłodne powietrze. Ostrzeżenia przed burzami i ulewnym deszczem

Jak przekazał Kamil Walczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w poniedziałek od północnego zachodu w głąb kraju będzie przemieszczał się front atmosferyczny, za którym do kraju napłynie nieco chłodniejsze powietrze.

- W poniedziałek najlepsza pogoda będzie na wschodzie i południowym wschodzie, gdzie prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze większe zachmurzenie i tam też możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Zagrzmieć może głównie na obszarze od wschodniej części Pomorza i Warmii po Dolny Śląsk i województwo opolskie. W czasie burz możliwe opady deszczu do około 20 litrów na metr kwadratowy i grad. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 21-24 stopni Celsjusza nad morzem do około 30 stopni na południowym wschodzie. Wiatr generalnie będzie słaby i umiarkowany, jedynie w czasie burz może osiągać w porywach do 80-85 km/h - powiedział Walczak.

W nocy najwięcej rozpogodzeń na zachodzie i północnym zachodzie Polski, gdzie prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami możliwe są przelotne opady deszczu i burze.

Najwięcej deszczu spadnie na południu kraju w województwie opolskim, śląskim i małopolskim - lokalnie do 15 litrów na metr kwadratowy. Noc będzie na ogół ciepła – od 14 do 17 stopni. Na północnym zachodzie termometry wskażą do 12 stopni. Wiatr na ogół słaby, z kierunków zachodnich. W czasie burz możliwe są porywy wiatru do 70 km/h.

RadioZET.pl/ Marek Szczepanik (PAP)