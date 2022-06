Pogoda będzie dynamiczna. IMGW wydaje ostrzeżenia dla połowy kraju

Przez Polskę przemieszcza się system frontów atmosferycznych związanych z płytkim układem niskiego ciśnienia - informuje portal Fani Pogody. Jak wskazują synoptycy, jego centrum znajduje się nad Kujawami. Na wschód od tego obszaru "pogoda jest i będzie dynamiczna". Wystąpią liczne burze, a niektóre z nich mogą być dość intensywne - donosi serwis pogodowy.

Według IMGW burze możliwe są dzisiaj na znacznym obszarze kraju, ale przede wszystkim występować będą na północy Polski. Instytut wydał alerty przed burzami z gradem, którym ma towarzyszyć silny wiatr.

IMGW ostrzega przed burzami z gradem

Ostrzeżenia IMGW obejmują woj. pomorskie, część zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, a także północną część woj. mazowieckiego i wielkopolskiego.

Na tym obszarze prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami spadnie grad. Alerty trwać będą do wieczora. Jak podaje IMGW, burze będą mogły rozwijać się już w godzinach przedpołudniowych, choć największa ich aktywność prognozowana jest po południu.

"Początkowo burz spodziewamy się na przemieszczającym się we wschodniej części kraju froncie atmosferycznym. Następnie w godzinach popołudniowych oraz wieczornych, na lokalnych strefach zbieżności wiatru będzie dochodzić to rozwoju licznej konwekcji, szczególnie w całym pasie północnej Polski, ale także miejscami w centrum, częściowo na południu oraz południowym wschodzie" - informuje Sieć Obserwatorów Burz.

Jak podkreślają eksperci, głównym zagrożeniem mają być intensywne opady deszczu, a lokalnie również grad. Na północnym wschodzie Polski mogą się pojawić superkomórki burzowe.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/Fani Pogody/Sieć Obserwatorów Burz