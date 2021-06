Gdzie jest burza 9 czerwca? Mapa burzowa Polski opracowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zakłada, że w środę słabe burze z gradem mogą wystąpić na terenie 10 województw. ''Wraz z postępującą insolacją i wzrostem temperatury kolejne burze będą rozwijać się głównie na południu i wschodzie kraju'' - poinformował IMGW.

Pogoda. Gdzie jest burza? Lokalnie może spaść grad

Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz dotyczy południowych części województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W czasie burz może spaść do 15 mm deszczu, a porywy wiatru osiągną prędkość do 60 km/h. Lokalnie może również spaść niewielki grad.

fot. IMGW

IMGW nie wyklucza, że słabe burze z gradem pojawią się również w województwach: podlaskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim i lubelskim. Ostrzeżenia IMGW oznaczają, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Pogoda na dziś - środa 9 czerwca

Zachodnia połowa Polski jest w zasięgu wyżu znad Atlantyku, wschodnia na skraju niżu znad Ukrainy. Z północy napływa do kraju nieco chłodniejsze powietrze. W środę termometry pokazują od 22 do 27 stopni Celsjusza. Chłodniej jest w rejonach podgórskich i nad morzem - od 19 do 21 stopni - przekazała synoptyk IMGW Anna Woźniak.

