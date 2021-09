Wracają burze z gradem. Dla tych województw wydano ostrzeżenia

Gdzie jest burza? Takie pytanie zadaje sobie część mieszkańców Polski. Z odpowiedzią spieszy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który wydał kolejne ostrzeżenia.

Gdzie jest burza? IMGW wydał ostrzeżenia dla 6 województw

Według najbardziej aktualnych informacji, które podaje IMGW, burze z gradem wystąpią na terenie sześciu województw w północno-zachodnio-centralnej części kraju.

Alerty I stopnia obowiązują w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim.

Część z nich obowiązuje do soboty do godz. 21, część zaś do północy z soboty na niedzielę.

RadioZET.pl/PAP/IMGW