W niedzielę spodziewamy się dużego zachmurzenia oraz częstych rozpogodzeń. W pasie od Śląska przez Mazowsze po Podlasie wystąpią silne burze, w niektórych rejonach IMGW wydał ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia. Będzie spora różnica temperatur – od 17 st. na Warmii po aż 33 st. C. na Podkarpaciu.

Pogoda na niedzielę. Nad Polską utrzyma się front deszczowy, popada dziś praktycznie w całym kraju z wyjątkiem pasa południowego. Burze z gradem zastaną nas od Śląska po Kujawy, Mazowsze i Podlasie. Wyładowania możliwe są też na wybrzeżu.

Najwięcej deszczu ma spaść na Kujawach, ok. 40 mm wody na metr kwadratowy. W niedzielę utrzyma się też wysoka różnica temperatur – w najchłodniejszym rejonie, na Warmii, będzie zaledwie 17 stopni Celsjusza. Kilkaset kilometrów na południe, na Podkarpaciu, termometry pokażą aż 33 st. C. Poza południowym-wschodem, strefą słońca i upały będzie Małopolska (32 st. C.)

Gdzie jest burza? Ostrzeżenia IMGW dla 9 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł przed burzami, które w niedzielę mogą przybrać skrajnie groźne rozmiary. Lokalnie może spaść grad. IMGW wydał w tej sprawie alerty, w tym najwyższego, trzeciego stopnia. Czerwone ostrzeżenia obowiązują dziś w trzech województwach: opolskim, łódzkim i zachodniej części woj. śląskiego. Na tym terenie IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 120 km/h. Miejscami możliwy jest także grad.

Pomarańczowe ostrzeżenia przed burzami z gradem, drugiego stopnia, dotyczą większości Mazowsza, części Małopolski, woj. świętokrzyskiego i lubelskiego. Silny deszcz spadnie dziś w Wielkopolsce, na ziemi Lubuskiej, w Dolnośląskim oraz na Kujawach.

Upał na Podkarpaciu

Instytut wydał też alert 2. Stopnia przed upałami – rejonem narażonym na gorąc jest dziś, tak jak wczoraj, województwo podkarpackie.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Wyższy, drugi stopień alertów oznacza, że te zjawiska te mogą być bardziej niebezpieczne. Alert trzeciego stopnia oznacza zagrożenie bardzo dużymi szkodami, nawet rozmiaru katastrof.

