Burze w poniedziałek szczególnie będą występować będą w południowo-wschodniej części kraju. Towarzyszyć im będzie silny wiatr, sięgający w porywach nawet do 90 km/h, a także silne opady deszczu do 20-30 mm. - Miejscami może wystąpić także duży grad, a na wschodzie i północnym wschodzie niewykluczone są również trąby powietrzne - zastrzegła Anna Woźniak, synoptyk Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w rozmowie z PAP.

Burzowo będzie także w innych częściach kraju. - Słabsze burze i opady mogą pojawić się też na krańcach północno-zachodnich, szczególnie na Wybrzeżu - zaznaczyła synoptyk.

Gdzie jest burza 16 sierpnia. Ostrzeżenia IMGW

Wiatr będzie wiał z kierunków południowych, natomiast od godzin późnopopołudniowych zacznie się wzmagać i skręcać na zachód. - Wieczorem na Wybrzeżu porywy wiatru mogą sięgać już 60 km/h - zaznaczyła synoptyk.

- Temperatura maksymalna, jakiej możemy się spodziewać w poniedziałek po południu, wynosi od 22 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, około 28 stopni Celsjusza w centrum, aż do 31 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich - powiedziała synoptyk.

Burze niestety nie odpuszczą tak szybko. - W nocy z poniedziałku na wtorek gwałtowne burze wraz z intensywnymi opadami deszczu nadal pozostaną nad Polską - zaznaczyła Anna Woźniak. Jak wyjaśniła, szczególnie odczują je mieszkańcy południowo-wschodniej części kraju. - Największych sum opadów, do 50 mm, spodziewamy się w pasie sięgającym od Podlasia, poprzez Mazowsze, Lubelszczyznę i Kielecczyznę, aż po województwa śląskie i małopolskie - poinformowała.

Ponadto, w nocy niebezpiecznie będzie także na południu Polski. Jak wskazała synoptyk, układ burzowy, który pojawi się na Podkarpaciu, może przynieść wiatr osiągający w porywach nawet 100 km/h. Pojawi się z nim także duży grad.

- Ponadto, także poza burzami wiatr będzie mocny i porywisty, a wraz z upływem godzin, będzie się jeszcze dodatkowo wzmagał, szczególnie na północnym zachodzie - powiedziała Woźniak. Na pozostałym obszarze kraju również mogą występować przelotne, jednak już słabsze opady deszczu. - Wciąż jednak burze pojawiać się mogą na Wybrzeżu - dodała.

Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Pomorzu, 13-16 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej będzie na krańcach wschodnich do 18-19 stopni Celsjusza. Od wtorku nad Polskę nadciągnie masa chłodnego powietrza, która zostanie co najmniej do soboty i niedzieli.

Alert RCB przed burzami

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnymi opadami deszczu, burzami z gradem oraz upałem. Obowiązują w całej wschodniej połowie kraju. Alert dla woj. podkarpackiego wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Przypomniano przy tym, że podczas burz należy znaleźć bezpieczne schronienie i zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr. RCB ostrzega także, że w związku z burzami możliwe będą podtopienia i przerwy w dostawie prądu.

Dla tego obszaru również IMGW wydało alert przed burzami. Prognozowane są tam burze z opadami deszczu do 25 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, a lokalnie do 100 km/h. Miejscami może padać grad.

RadioZET.pl/PAP - Daria Kania