Gwałtowne załamanie pogody, nadchodzą duże zmiany. Prognoza długoterminowa

IMGW przedstawił długoterminową prognozę pogody na nowy tydzień - od 5 do 11 września. Jak przekazał Instytut, w poniedziałek niemal w całym kraju słonecznie, tylko nad morzem i na krańcach południowych może pojawić się więcej chmur. Możliwe także przelotne opady deszczu. "Temperatura maksymalna od 16-18 st. C na północnym wschodzie do 23-24 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni, na północnym wschodzie północny" – podano.

IMGW poinformował, że także wtorek i środa zapowiadają się słonecznie. Tylko na krańcach południowych pojawi się więcej chmur. Tam też możliwe będą przelotne opady deszczu. "Temperatura maksymalna od 17-19 st. C na wschodzie i nad morzem do 23-24 st. C na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, z kierunków wschodnich" – przekazali synoptycy.

Prognoza długoterminowa IMGW. Za kilka dni zmiana pogody

Prognoza IMGW zapowiada, że w czwartek od zachodu należy spodziewać się wzrostu zachmurzenia i tam też mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie burze. "Temperatura maksymalna od 18-20 st. C na północnym wschodzie do 25-26 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h" – informuje IMGW.

W piątek strefa z umiarkowanymi opadami deszczu i dużym zachmurzeniem ma przesunąć się na wschód oraz północ Polski. Przelotny deszcz możliwy będzie także w pozostałej części kraju. Miejscami mogą pojawić się burze. "Temperatura maksymalna: w strefie opadów na północnym wschodzie niewiele ponad 10 st. C, na zachodzie do 25 st. C na zachodzie" – zapowiedział w prognozie IMGW.

Zrobi się chłodniej. Dużo deszczu, a miejscami burze

Jak informują synoptycy, prognozę na koniec tygodnia cechować będzie większa niepewność. "W sobotę spodziewamy się na ogół pochmurnej pogody z opadami deszczu, zwłaszcza w południowej połowie kraju. Zrobi się też chłodniej. Temperatura maksymalna od 14-16 st. C na północy do około 20 st. C na pozostałym obszarze" – dodał IMGW.

Aura w niedzielę przyniesie duże zachmurzenie, z większymi przejaśnieniami na zachodzie kraju. Miejscami spodziewane są przelotne opady deszczu. "Temperatura maksymalna przeważnie od 15 st. C do 20 st. C" – zapowiadają synoptycy.

