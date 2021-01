Przed oblodzeniem w dziesięciu województwach ostrzegł w sobotę po południu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. IMGW wydał w tej sprawie alerty pierwszego stopnia. Na południu Małopolski wystąpi silny mróz, temperatury na Podhalu spadną przy gruncie do -16 st. Celsjusza.

IMGW ostrzegł w sobotę przed oblodzeniem na drogach i chodnikach dziesięciu województw Polski. Oscylujące wokół "zera" temperatury kolejny dzień z rzędu przyczyniają się przy nocnych przymrozkach do wystąpienia tzw. "szklanki”.

Alerty pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydano dla województw w Polsce północnej, wschodniej oraz centralnej. Zamarzająca woda pojawi się w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, oraz w północnej części województwa małopolskiego.

IMGW: Oblodzenie w 10 województwach, aż do niedzieli. Na Podhalu silny mróz

Oblodzenie ma utrzymywać się od sobotniego popołudnia aż do godz. 9 w niedzielę. - Na wskazanym obszarze IMGW prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu – podał IMGW. Synoptycy przypominają, że o przymrozkach nie będzie już mowy, gdyż temperatura spadnie miejscami nawet do -9 st. Celsjusza.

Na południu Małopolski wystąpi natomiast silny mróz. Do tego stopnia, że Instytut wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia. Alert objął powiaty: tatrzański i nowotarski. Na Podhalu przewiduje się temperaturę minimalną w nocy od -13 do aż -16 st. oraz wiatr o średniej prędkości od 4 do 10 km/h. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

RadioZET.pl/PAP