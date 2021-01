Prognoza pogody w styczniu 2021 roku przewiduje duże ochłodzenie. Kilka dni temu synoptycy mkweather.com napisali, że w styczniu w Europie należy się spodziewać syberyjskich mrozów i dużych opadów śniegu. Temperatura może być rekordowo niska. Co to oznacza dla Polski i czy powinniśmy obawiać się nadejścia "bestii ze wschodu?" Mamy nowe informacje.

"Układ syberyjski jest tak silny, że ekstremalnie zimne powietrze bardzo szybko przemieści się nad USA, Kanadą i Europą. Będzie to jeden z najsilniejszych podmuchów mrozu na półkuli północnej po 2000 roku. Możliwe, że pobite zostaną regionalne rekordy niskich temperatur" - alarmował mkweather.com.

"Bestia ze wschodu" uderzy w Polsce? Synoptycy przewidują syberyjskie mrozy i obfite opady śniegu

Prognoza zakłada, że już niebawem w Rosji i Skandynawii temperatura może spaść do -40, a nawet -50 stopni, w Polsce i na obszarze Karpat poniżej -30 stopni Celsjusza, w Europie Zachodniej i na Bałkanach poniżej -20 stopni, a na Wyspach Brytyjskich i w Hiszpanii do -15.

Polscy synoptycy potwierdzają, że do naszego kraju nadciąga ochłodzenie. Pierwsze uderzenie mrozu spodziewane jest w czwartek 7 stycznia 2021. Potrwa ono do poniedziałku 11 stycznia. W tych dniach spłynie do Polski arktyczny chłód z północy i północnego wschodu. W niedzielę 10 stycznia, według modelu GFS (Global Forecast System), temperatura powietrza na Podlasiu może wynieść -10 stopni.

- Póki co w modelach synoptycznych nie widać "bestii ze wschodu", takiego uderzenia zimna prosto ze wschodu. Widać napływający chłód z północy i północnego wschodu, znad Arktyki rosyjskiej - mówi w rozmowie z TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek. Czy oznacza to, że prognozowana "bestia ze wschodu" nas ominie?

Prognoza pogody na styczeń 2021. Duże ochłodzenie, mrozy i śnieg

Już w połowie stycznie prognozowane jest ponowne uderzenie zimna w Polsce. Jak podaje TVN Meteo, według modelu GFS prognozuje się spadek temperatury na wysokości 1,5 km do -15 st. C. Będzie pochmurno z opadami śniegu, więc przy gruncie termometry pokażą od -5 do -7 st. C.

Prognozy wspomnianego mkweather.com. wskazują, że po 17 stycznia do Polski ma przyjść gwałtowne ochłodzenie. Miejscami może spaść do 40 cm śniegu, a termometry pokażą nawet -30 st. C. Jak jednak przekonuje w rozmowie z Onetem dr inż. Marta Gruszczyńska z Centrum Modelowania Meterologicznego IMGW-PIB "wyż syberyjski może ukształtować się, ale jego wpływ na pogodę w Polsce mogą niwelować inne czynniki".

- Prognoza TWS (na 30 dni w 10-dniowych dekadach - red.) liczona dla gór dopuszcza niskie temperatury także w pierwszej dekadzie stycznia. Możliwe, że trochę nasz model przyspieszył. Jednak wydaje mi się, że rekordy z ostatnich pięciu lat były niższe. Okresy mroźne w zimie trafiają się, ale to nie musi być od razu zima stulecia - przekonuje Gruszczyńska.

RadioZET.pl/ TVN Meteo/ Onet/ IMGW/ BBC