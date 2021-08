Od poniedziałku przez co najmniej kilka dni możemy spodziewać się ochłodzenia – zapowiedziała synoptyczka IMGW-PIB Małgorzata Tomczuk. Na przeważającej części kraju będzie dużo chmur, a także sporo deszczu. – Do końca tego tygodnia nie widać zbyt dobrych prognoz – podkreśliła.

Ochłodzenie dało się we znaki już w poprzednim tygodniu, jednak jeszcze więcej zimna odczujemy w najbliższych dniach. Prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie są optymistyczne.

Jak powiedziała PAP synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk, w poniedziałek jedynie na północy kraju będzie pogodnie. Najwięcej słońca i bez opadów IMGW prognozuje na Wybrzeżu i północnej części Pomorza, a także na północnych krańcach Mazur oraz na Suwalszczyźnie. – Ale niestety nawet w tych regionach kraju będzie chłodno, termometry pokażą nie więcej niż 18-20 stopni Celsjusza – wyjaśniła.

IMGW. Ochłodzenie od poniedziałku, do końca tygodnia

Im dalej na południe, tym częściej będziemy mierzyli się z opadami deszczu i zachmurzeniem. Tomczuk zaznaczyła, że na południu Polski prognozowane są także opady deszczu do 30 mm oraz burze, które wprawdzie nie będą duże, ale towarzyszące im porywy wiatru mogą osiągać 65 km/h. Również w innych regionach będzie chłodno. – Termometry pokażą od 16 st. C do 17 st. C w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej, do 20-21 st. C na Dolnym Śląsku – poinformowała.

W najbliższe dni nie mamy co liczyć na poprawę aury i skok temperatur w górę. – Od poniedziałku nastąpi ochłodzenie. I niestety kolejne dni także będą chłodne. Do końca tego tygodnia niestety nie widać zbyt dobrych prognoz – dodała synoptyczka IMGW. Temperatury oscylujące wokół 20 st. C. będą utrzymywały się aż do piątku. Najchłodniej będzie we wtorek – w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 16 st. C.

RadioZET.pl/PAP