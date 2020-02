Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Niemal cała Polska pozostaje w obszarze ostrzeżeń drugiego stopnia IMGW przed porywistym wiatrem. To za sprawą orkanu Sabina, który już wczoraj nadciągnął nad Polskę.

Kolejny tydzień lutego rozpocznie się wyjątkowo ciepło (jak na opisywaną porę roku), za to z licznymi opadami deszczu i śniegu. Na termometrach będzie dziś od 7 stopni Celsjusza na Podlasiu do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wieczorem na Pomorzu Zachodnim prognozuje się opady śniegu.

Wiatr utrzyma dużą prędkość – w porywach osiągać ma od 50 do 90 kilometrów na godzinę. Przy takim układzie pogodowym odczujemy dziś niekorzystny biomet.

IMGW utrzymuje poziom ostrzeżeń przed wiatrem. Zagrożony cały kraj

Z racji silnych porywów wiatru IMGW utrzymał wczorajsze ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla niemal całego kraju, a dla południowych powiatów woj. dolnośląskiego oraz podkarpackiego alert najwyższy - III stopnia.

Oznacza to, że na terenie niemal całej Polski wiatr może wywołać duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Szczególnie niebezpiecznie jest zaś w Sudetach i Bieszczadach. W nocy na Śnieżce stacja zanotowała prędkość wiatru 183 km/godz. Na Połoninie Wetlińskiej było to 144 km/godz.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/TVN Meteo