Jak obliczyć, jak daleko jest burza? Jest na to prosty sposób

Błyskawica może nas dosięgnąć w trakcie burzy nawet wtedy, jeśli jej źródło znajduje się ponad 20 kilometrów od nas. Wystarczy obserwacja nieba, by w prosty i szybki sposób obliczyć, jak daleko jest burza.

Jak obliczyć, jak daleko jest burza? Temu niebezpiecznemu zjawisku pogodowemu towarzyszą błyskawice. Po wyładowaniach widocznych na niebie słyszany jest huk grzmotu.

W zależności od czasu, w którym on nastąpi po błyskawicy, możemy ustalić odległość od epicentrum wyładowań. Różnica w odbiorze światła z wyładowania a dźwiękiem grzmotu wynika z innych prędkości – światło porusza się z prędkością ok. 300 tys. km na sekundę, więc jest natychmiast widoczne. Prędkość dźwięku to natomiast "zaledwie" 340 metrów na sekundę.

Jak obliczyć, jak daleko jest burza?

Im później słychać grzmot po błyskawicy, tym dalej od epicentrum burzy się znajdujemy. Do ustalenia odległości od pioruna wystarczy więc wnikliwe obserwowanie nieba. Możemy przyjąć, że znajdujemy się w określonej odległości od burzy, jeśli grzmot nastąpi:

po 1 sekundzie – burza jest w odległości ok. 340 m

po 2 sekundach – burza jest w odległości ok. 680 m

po 5 sekundach – burza jest w odległości ok. 1,7 km

po 10 sekundach – burza jest w odległości ok. 3,4 km

Same grzmoty mogą być słyszalne nawet z odległości 20-25 km (po 60-70 sekundach od błyskawicy). Jeśli czas pomiędzy błyskawicą a grzmotem się skraca, to znaczy, że burza zmierza w naszym kierunku. Gdy wydłuża się odstęp między błyskawicą a grzmotem to natomiast znak, że burza oddala się.

Szybkie grzmoty po błyskawicy oznaczają, że znajdujemy się w centrum burzy, a tym samym zagrożenie dla naszego zdrowia i życia jest największe. Zaleca się, by w takich sytuacjach pod żadnym pozorem nie skrywać się pod drzewami i metalowymi konstrukcjami (np. blaszane wiaty na przystankach).

