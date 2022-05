Burze i opady deszczu w majówkę. Do Polski wkracza chłodny front

W poniedziałek Polska będzie jeszcze pod wpływem układu wysokiego ciśnienia. Jak powiedziała PAP Dorota Pacocha, synoptyk IMGW-PIB, w ciągu dnia temperatura osiągnie do 21 stopni Celsjusza. We wtorek kraj znajdzie się w zasięgu niżu i chłodnego frontu atmosferycznego.

Według prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w poniedziałek Polska będzie jeszcze w strefie podwyższonego ciśnienia z masami powietrza polarno-morskiego.

Dorota Pacocha z IMGW-PIB przekazała PAP, że w poniedziałek rano, zwłaszcza na północy, lokalnie będą utrzymywały się zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane, okresami duże. Miejscami, we wschodniej połowie kraju i na południu, spodziewane są przelotne opady deszczu.

Pogoda w majówkę. Do Polski idzie ochłodzenie

- Na południu możliwe burze, w czasie których może spaść do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Lokalnie, na krańcach południowych, możliwy drobny grad lub krupa śnieżna. Temperatura wzrośnie do 11-12 stopni Celsjusza nad morzem, około 18 stopni w centrum i do 21 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatry mogą osiągać do 60 km/h - powiedziała.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane. Na krańcach południowo-wschodnich możliwe jest zachmurzenie duże i tam spodziewane są zanikające opady deszczu. Także na Pomorzu zachmurzenie wzrastające do dużego i opady deszczu. Lokalnie, w drugiej połowie nocy, pojawią się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Temperatura minimalna od 3 stopni Celsjusza na północy i w obszarach podgórskich do 9 w centrum i na południu. Lokalnie, na północy i w obszarach podgórskich, IMGW prognozuje spadek temperatury przy gruncie do około zera stopni. Wiatr słaby, zmienny, na północy wiejący z kierunków zachodnich.

RadioZET.pl/ Marek Szczepanik (PAP)/ IMGW